O que esperar do Copom desta semana e do rumo dos juros no País

Amanhã, 21, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve, enfim, sinalizar que a taxa básica de juros vai começar a recuar nos próximos meses. Num cenário em que o País colhe dados melhores de inflação corrente e futura, a expectativa dos analistas é a de que o Banco Central mantenha a Selic no patamar atual de 13,75% ao ano, mas abra uma discussão para o início de um corte nos próximos meses.

Se o Banco Central confirmar as expectativas do mercado, o País deve passar por um longo ciclo de corte de juros. No relatório Focus, divulgado pelo BC e que colhe a previsão de agentes do mercado, a expectativa é de um corte da Selic na reunião de agosto, com a taxa básica terminando o ano em 12,25%. Para 2024, os juros devem recuar a 9,5%.

“Os elementos para o BC começar a cortar os juros estão dados. O juro real está muito alto, a inflação começou cair, a atividade econômica ainda não deu tanto sinal de estar parada, mas é a expectativa daqui até o resto do ano”, afirma Luciano Sobral, economista-chefe da Neo Investimentos.

“Não vai haver um corte esta semana, mas, entre agosto e setembro, é meio que jogar uma moeda. Vai depender, primeiro, de como os dados vão vir até a reunião de agosto, e, segundo, de qual é o recado que o BC quer passar. É uma questão de ajuste fino da estratégia”, acrescenta.

O patamar de juros se tornou um tema sensível na economia do País. A gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou diversas vezes as decisões adotadas pelo Copom de manter a Selic a 13,75%. O governo culpa o duro aperto monetário pelos sinais de fraqueza da economia brasileira. Na segunda-feira, 19, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o corte dos juros deveria ter ocorrido em março, e Lula voltou a dizer que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, precisa explicar ao Brasil e ao Senado por que a autoridade mantém a taxa básica de juros a 13,75%.

Números melhores

Desde a última reunião do Copom, realizada em maio, os dados de inflação surpreenderam positivamente, o que tem contribuído para reduzir as projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). “Há um processo de desaceleração da inflação mais forte do que o imaginado”, diz Alessandra Ribeiro, economista e sócia da consultoria Tendências.

No relatório Focus, essa melhora fica evidente. Na pesquisa divulgada na segunda-feira, 19, a previsão para a inflação deste e do próximo ano, estava em 5,12% e 4%, respectivamente. Há quatro semanas, era de 5,80% e 4,13%.

“As expectativas (de inflação) na pesquisa Focus caíram. Elas estavam subindo, depois estabilizaram e, agora, caíram não só para 2023, mas para 2024 e 2025″, afirma Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank. “A taxa de câmbio mais baixa, rodando a R$ 4,80, também traz a inflação para baixo.”

A inflação tem sido ajudada por uma queda no preço de commodities, como de alimentos, metais e gasolina, diante dos sinais de enfraquecimento da economia global até o fim de 2023. Desde o início do ano, os preços ao produtor já apontavam para alguma desaceleração, mas que, na época, não era repassada para o consumidor.

“Houve alguns estímulos fiscais que contribuíram para manter a inflação elevada, como o aumento do salário mínimo e do Bolsa Família, o que acabou postergando esse cenário de arrefecimento do IPCA”, diz Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter.

Arcabouço fiscal e debate sobre meta

A queda de commodities conta apenas uma parte dessa conjuntura mais positiva. As expectativas de inflação também foram ajudadas pela redução de incertezas para o futuro das contas públicas - com o encaminhamento da aprovação do arcabouço fiscal - e porque se dissipou a leitura de que a equipe econômica pode alterar a meta de inflação, que é de 3% para 2024 e 2025, numa tentativa de forçar a queda dos juros.

Na próxima semana, o Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne para decidir qual será a meta de inflação a ser cumprida em 2026, mas também poderia usar o encontro para rever a de anos anteriores. O órgão é composto pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet.

O debate sobre mudar as metas de inflação ganhou força dentro do governo e fez com que parte dos economistas incorporassem essa mudança nas suas previsões de inflação. “As falas recentes indicam que não há uma expectativa de mudança na meta”, diz Rafaela, do Inter. “O que pode haver é uma revisão, para horizonte de contínuo (de meta) e não mais de calendário.”

Em abril, em entrevista concedida ao Estadão, Haddad se mostrou favorável para alterar a definição da meta de inflação para um período contínuo ao longo do tempo em vez do ano calendário.

Por fim, o ciclo de queda de taxa de juros, que pode ser iniciado pelo Brasil, contempla ainda uma postura técnica do Banco Central para definir o rumo da política monetária. A gestão Lula indicou o ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda Gabriel Galípolo e o servidor de carreira do BC Ailton Aquino para as diretorias de Política Monetária do BC e de Fiscalização, respectivamente.

No fim do ano que vem, o governo também deverá indicar um novo presidente da autoridade monetária, para o lugar da Campos Neto. “Tem um expectativa de que o BC se mantenha técnico, sem mudanças na orientação de política monetária”, afirma Alessandra, da Tendências.