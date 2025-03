Opinião | O que faz a Espanha crescer mais que o triplo do observado na União Europeia?

A Espanha cresceu 3,2% em 2024, mais que o triplo do observado na União Europeia (UE), 0,9%. A recuperação começou depois da pandemia, e entre os fatores que a explicam está o turismo, que vem atraindo o dobro de visitantes em relação aos habitantes. Os aluguéis por curta temporada contribuem para isso, e regras mais rígidas podem conter a sobrecarga nas cidades mais visitadas.

O setor bancário também tem peso importante na economia e é um dos mais dinâmicos da Europa.

A profunda reestruturação e as reformas adotadas após a crise de 2008-2014 aumentaram sua eficiência e globalização. Já na indústria, o setor automobilístico é o segundo mais importante da Europa, atrás apenas da Alemanha.

Espanha dá sinais de que está usando bem os recursos recebidos de fundo europeu Foto: Josep Lago/AFP

A imigração tem alimentado esse bom desempenho. A maioria de latino-americanos facilita a integração com a população local em razão da língua e da cultura comuns. Ainda assim, há críticas à imigração, como vocifera a extrema direita, que criou o partido Vox. Além dessa ajuda latino-americana, tiveram grande importância os recursos do fundo europeu (Next Generation EU) criado para financiar os países na saída da pandemia e na adaptação à tecnologia digital e à transição energética. Do total de € 700 bilhões, os maiores beneficiados foram a Itália, a Espanha e a Grécia.

Em volume, a Itália liderou com € 194 bilhões, ou 9,3% do PIB. Já a Espanha ficou com 11,1% do PIB, ou € 163 bilhões, e a Grécia com € 36 bilhões, ou 16,3% do PIB. Ainda estão em curso as liberações das parcelas, o que impede uma avaliação precisa de seus impactos econômicos.

Contudo, a teoria e a evidência empírica indicam que os efeitos de recursos sobre o crescimento dependem da qualidade das instituições do país que os recebe (ECB, WP-3014, 2025), já que investimentos públicos atraem todo tipo de práticas corruptas.

Para serem contidas, são necessários um Judiciário eficiente, leis eficazes para coibir a corrupção e uma sociedade civil vigilante e atuante.

Os sinais de que a Espanha está usando bem os recursos recebidos sugerem um aumento da integridade no país.

Em 2014, acusado de corrupção, o então rei da Espanha, Juan Carlos I, abdicou a favor de seu filho. Teria recebido US$ 100 milhões em contrato de trens de alta velocidade firmado entre um consórcio espanhol e a Arábia Saudita. Foi para lá que se exilou o ex-monarca. E seu filho, o rei Felipe VI, ao lado de uma Justiça atuante, tem se esforçado para incorporar ética e integridade ao cargo e ao país. Que o exemplo prospere.