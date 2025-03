O que o ‘liga e desliga’ de Trump sobre tarifas significa para a economia global

Na terça-feira, 4, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, foi à Fox Business para tranquilizar os aliados nervosos e os investidores ainda mais nervosos de que o governo Trump estava negociando um acordo para evitar tarifas sobre produtos do México e do Canadá, e que o presidente “vai chegar a um acordo com eles”.

Ele insistiu que "não será uma pausa" para as tarifas de Trump, que estão sempre em alta e em baixa. "Nada dessa coisa de pausa". Na quinta-feira, 6, o mundo recebeu o que o presidente caracterizou como mais uma pausa.

O anúncio de Trump de que havia tido uma boa conversa com a presidente do México e de que adiaria a maioria das tarifas até 2 de abril foi apenas o exemplo mais recente da natureza punitiva da segunda presidência de Trump. Algumas horas após o anúncio do México, o Canadá também teve uma pausa, mesmo quando Trump acusou nas redes sociais o primeiro-ministro de saída, Justin Trudeau, de usar “o problema das tarifas” para “concorrer novamente ao cargo de primeiro-ministro”.

“É muito divertido de assistir!”, escreveu ele.

Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca, na quinta-feira, 6, horas depois de adiar a maioria das tarifas sobre produtos mexicanos e canadenses Foto: Maansi Srivastava/NYT

De fato, parece que Trump está se divertindo muito ligando e desligando as tarifas como se fosse água da torneira. Mas outras pessoas estão desenvolvendo um caso de chicotada induzida por Trump, principalmente os investidores, que fizeram com que os preços das ações caíssem novamente na quinta-feira, 6, em meio à incerteza sobre o que a inconstância de Trump significa para a economia global.

Quando a Casa Branca finalmente divulgou o texto das ordens de Trump na noite de quinta-feira, parecia que algumas das tarifas — aquelas cobertas pelo acordo comercial EUA-México-Canadá que Trump negociou e celebrou em seu primeiro mandato — estavam de fato permanentemente suspensas. Outras tarifas foram apenas pausadas.

Quase todos os envolvidos ficaram confusos, o que pode muito bem ter sido o objetivo.

Quando Trump determina as tarifas e depois as retira por mais ou menos um mês, os líderes mundiais telefonam para defender seu caso, um pouco como se fossem estados vassalos apelando para uma potência maior. Os CEOs também telefonam, deixando claro que é com Trump que você precisa lidar se estiver trazendo peças de automóveis do Canadá ou chips da China.

E o presidente responde, como se estivesse concedendo indultos, embora não perdões. Se, em uma presidência normal, as tarifas são debatidas por camadas de especialistas e assessores, e seu impacto potencial é avaliado com cuidado, na Casa Branca de Trump as determinações são parte capricho, parte trama, parte ressentimento. As explicações sobre o que desencadeou a imposição de tarifas mudam, e as decisões de adiá-las ou suspendê-las não são acompanhadas de justificativas detalhadas. O próprio Trump diz que toma a decisão com base em suas últimas conversas.

“Esse foi um acordo de curto prazo”, disse ele aos repórteres no Salão Oval na tarde de quinta-feira, quando perguntado sobre suas ligações no dia anterior com os principais executivos das montadoras americanas. “Eles voltaram para mim ontem. Disseram: ‘Será que podemos ter alguma ajuda com relação às tarifas por causa da velocidade? E eu disse: ‘Olha, eu vou fazer isso, mas é só isso’. Eles voltarão a me contatar depois de um segundo. 2 de abril”.

Ele acrescentou rapidamente: “Não quero ouvir falar de vocês depois de 2 de abril”.

Se ele se manterá firme é mais uma vez uma questão em aberto. Isso pode depender dos mercados ou se houver mais pronunciamentos do setor, como o que o executivo-chefe da Target, Brian Cornell, fez esta semana, antes da última mudança tarifária. O líder da rede de varejo disse que os clientes que procuram abacates, alface e outros produtos básicos "provavelmente verão aumentos de preços nos próximos dias". Um executivo-chefe de um grande fabricante europeu de tecnologia, que não quis ser identificado para que sua empresa não se tornasse alvo da ira de Trump, disse na semana passada que fazia pesquisas regulares no Google sobre "Trump Slump", imaginando que, assim que o termo se tornasse comum, o interesse de Trump pelas tarifas poderia diminuir. Obviamente, não é assim que as tarifas devem ser empregadas, pelo menos em tempos mais normais. Elas têm como objetivo principal compensar uma grande distorção de mercado — por exemplo, os subsídios da China para painéis solares. Embora pareça uma era atrás, foi apenas em maio passado que Biden anunciou que estava aumentando as tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China de 25% para 100%, para impedir que Pequim acabasse com os fabricantes americanos, incluindo a Tesla de Elon Musk.

Biden argumentou que estava agindo com cuidado, “combinando investimentos nos Estados Unidos com tarifas que são estratégicas e direcionadas”. O que é, essencialmente, o que Trump está argumentando, já que ele traz um executivo após o outro pela Casa Branca para anunciar bilhões de dólares em novos investimentos em semicondutores avançados ou navios comerciais.

Mais difícil de medir é o dano causado à estrutura das alianças dos Estados Unidos. O Canadá é responsável por uma pequena fatia do fentanil que entra nos Estados Unidos, mas opera em conjunto a principal rede de defesa aérea da América do Norte, a NORAD. Também é um fornecedor crucial de inteligência como membro do “Five Eyes”, o clube de nações que compartilham os segredos que desenterram em todo o mundo.

Portanto, foi notável quando Trudeau, claramente irritado com a forma como Trump o chama de “governador”, disse outro dia que o governo Trump estava impondo tarifas porque “quer ver um colapso da economia canadense, porque isso tornaria mais fácil nos anexar”.

É difícil dizer se esse é realmente o motivo de Trump. Ele anunciou muitos motivos para impor as tarifas. O fentanil é um deles, mas em outros momentos o presidente disse que está compensando o que ele considera anos de maus-tratos aos Estados Unidos e exploração de sua economia aberta.

Os líderes mexicanos e canadenses dizem que estão tendo dificuldades para definir as medidas que Trump insiste que eles tomem para que as tarifas sejam eliminadas - uma reclamação que se assemelha muito ao que as autoridades ucranianas dizem sobre o que seria necessário para suspender a suspensão das armas americanas.

Os comentários de analistas externos foram contundentes. “Tarifas de 25% sobre os aliados mais próximos: loucura”, escreveu recentemente Ian Bremmer, estrategista global que fundou o Eurasia Group, nas mídias sociais. “24 horas de tarifas de 25% sobre os aliados mais próximos: simplesmente estúpido.”

Talvez porque Trudeau não tenha muito tempo de mandato, ou talvez por causa das ambições imperiais de Trump de transformar o Canadá em um 51º Estado, o primeiro-ministro parece não ter muito interesse em dizer coisas que possam levá-lo de volta às boas graças de Trump.

Trudeau chamou as tarifas de “uma coisa muito estúpida de se fazer” e alfinetou Trump, referindo-se a ele como “Donald”. Ele não fez nada para desencorajar os boicotes canadenses aos produtos americanos. Ele descreveu uma ligação telefônica com Trump na quinta-feira como “colorida”, que, segundo um diplomata, incluiu alguns palavrões. Trudeau agora advertiu seu país que deve se preparar para uma guerra comercial crescente em um “futuro próximo”.

Em contraste, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, evitou tais insultos e advertências. “Tivemos uma ligação excelente e respeitosa na qual concordamos que nosso trabalho e colaboração produziram resultados sem precedentes, dentro da estrutura de respeito às nossas soberanias”, escreveu ela nas mídias sociais.

O presidente Emmanuel Macron, da França, tentou uma abordagem semelhante, expondo todas as suas diferenças com Trump - principalmente sobre o apoio à Ucrânia - e acrescentou, um pouco melancolicamente: “Espero que eu possa convencer e dissuadir o presidente dos Estados Unidos da América”.

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.