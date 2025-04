O que Trump espera conseguir do resto do mundo nas negociações sobre tarifas?

Mais compras de gás natural de empresas americanas. Menos tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos. Impostos mais baixos para os gigantes da tecnologia do Vale do Silício. Promessas para impedir que a China use outras nações para enviar seus produtos para os EUA.

PUBLICIDADE Essas são apenas algumas das exigências que se espera que o governo Trump faça nas negociações com dezenas de países que estão tentando evitar as altas tarifas que foram brevemente colocadas em vigor na semana passada, antes de serem abruptamente adiadas. Embora ainda haja uma grande confusão sobre o que a Casa Branca quer exatamente, está começando a surgir uma imagem mais clara de como esses acordos bilaterais poderiam ser, segundo entrevistas com mais de uma dúzia de pessoas envolvidas ou informadas sobre as negociações, algumas das quais falaram sob condição de anonimato para refletir deliberações privadas. Na quarta-feira, 9, o presidente suspendeu repentinamente as tarifas em larga escala que estavam programadas para entrar em vigor em mais de 70 países, uma medida que ele atribuiu parcialmente às flutuações alarmantes no mercado de títulos. O presidente disse que as tarifas permaneceriam suspensas por 90 dias para dar tempo a seus assessores e seus colegas estrangeiros para chegarem a acordos individuais - um processo que ele disse já ter começado com o Vietnã, Japão, Coreia do Sul e Israel, entre outros países. (Trump deixou em vigor uma tarifa de 10% sobre praticamente todas as importações para os Estados Unidos, ao mesmo tempo que aumentou as tarifas sobre a China para mais de 100%, enquanto a pausa sobre outros países continua em vigor).

As autoridades da Casa Branca expressaram otimismo quanto à possibilidade de se chegar a acordos nas próximas semanas.

Publicidade

President Donald Trump in the Oval Office on Wednesday. MUST CREDIT: Jabin Botsford/The Washington Post Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

“O maior problema que eles têm é que não têm tempo suficiente durante o dia”, disse Trump sobre seus assessores na quarta-feira. “Todo mundo quer vir e fazer um acordo”.

Mas ainda há muita incerteza sobre como exatamente esses acordos poderiam ser, em parte devido à incerteza sobre os objetivos do presidente. Até mesmo alguns dos assessores de Trump reconhecem em particular que não têm clareza sobre os objetivos, disseram duas pessoas.

Trump, por exemplo, tem enfatizado repetidamente que deseja fechar o déficit comercial dos EUA com outros países. Essa ideia foi criticada por economistas liberais e conservadores - faz pouco sentido para os EUA exportar para as nações pobres tanto quanto importam, e tentar fazer isso pode ser até mesmo doloroso.

É possível que Trump aceite acordos que reduzam esses déficits por meio de combinados que exijam que os EUA vendam mais para esses países. Mas isso ainda não deixaria claro o contorno das negociações com as economias avançadas que têm superávits comerciais com os EUA, como a Austrália e a Reino Unido. E os acordos em que os países estrangeiros concordam em comprar um pouco mais de produtos fabricados nos EUA dificilmente alcançariam o equilíbrio global do comércio que Trump está buscando, que tem sido alimentado principalmente pelas práticas comerciais de alguns países que são grandes exportadores.

Publicidade

Ainda mais confusos para algumas autoridades estrangeiras e americanas foram os comentários na semana passada do assessor da Casa Branca Peter Navarro, que criticou o investimento multibilionário da montadora alemã BMW em uma fábrica na Carolina do Sul como “ruim para os Estados Unidos”. Essa fábrica parecia refletir exatamente o tipo de manufatura americana que Trump vem exigindo há anos.

“Não temos ideia do que eles querem de outros países, e o pior é que os outros países não sabem o que Trump quer deles”, disse Doug Holtz-Eakin, presidente do American Action Forum, um think tank de centro-direita que tem sido cético em relação às tarifas de Trump. “Não sei como fazer negociações nessas circunstâncias.”

Início lento

Na ausência de informações, embaixadores, representantes comerciais e outras autoridades de alto escalão têm telefonado e enviado mensagens de texto uns aos outros para tentar compartilhar ideias. Eles conversaram sobre os méritos relativos de ter o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, ou o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, como seu interlocutor e tentaram entender que tipos de ideias estimulam a equipe de Trump.

Mas o processo tem sido lento. Um diplomata sênior de um importante parceiro comercial dos EUA disse que, nos dias que se seguiram ao anúncio inicial das tarifas no Rose Garden, a Casa Branca não respondeu sobre o que poderia ser oferecido para reduzir as tarifas. Agora que as tarifas mais altas foram suspensas, as autoridades de Trump parecem finalmente prontas para conduzir uma negociação normal em vez de simplesmente exigir concessões sem oferecer nada em troca - mas ainda não está claro exatamente como a Casa Branca quer proceder, disse o diplomata.

Publicidade

PUBLICIDADE “A equipe indiana tem tido muita dificuldade em encontrar interlocutores claros. Os japoneses não sabem com quem falar do lado dos EUA. Há muita confusão”, disse uma pessoa a par do assunto, falando sob condição de anonimato para descrever negociações privadas. Mas o esboço básico do que a equipe de Trump está buscando surgiu em suas conversas iniciais, disseram autoridades e especialistas. É provável que os acordos sejam específicos para os problemas identificados pelas autoridades americanas em cada país. Assessores sênior de Trump, como Navarro e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, disseram que querem que outros países reduzam as barreiras tarifárias e “não tarifárias”, como roubo de propriedade intelectual e cotas de importação. As autoridades do Conselho de Consultores Econômicos da Casa Branca e o Representante de Comércio dos EUA passaram semanas estudando as políticas que, segundo eles, estão alimentando os grandes déficits comerciais com países como a China e as possíveis oportunidades de promover as exportações dos EUA. Esse trabalho poderia informar os pedidos específicos feitos pelo governo.

Entre as principais exigências esperadas está a de que países como Vietnã e México deixem de servir como paradas intermediárias para empresas e produtos chineses que buscam burlar as tarifas dos EUA - uma prática que alarmou autoridades de ambos os partidos.

Publicidade

Em alta Economia Argentina: Wall Street celebra desmonte cambial, mas alerta para pressão em preços Qual o impacto da decisão de Gilmar Mendes de suspender ações de pejotização? Especialistas analisam Importação de produtos chineses dispara antes mesmo do efeito do tarifaço de Trump Os EUA se concentrarão em garantir que “os produtos do Vietnã sejam realmente produtos vietnamitas”, disse Daniel Kishi, consultor de políticas da American Compass, um think tank de centro-direita. Kishi disse que a equipe de Trump provavelmente pressionará outros países a equiparar suas tarifas sobre a China às taxas que aplicam aos EUA e a sincronizar o uso de outras ferramentas para impedir que a China controle as cadeias de suprimentos em setores críticos. “Minha convicção é que o foco central tem sido a China”, disse Richard Mojica, advogado comercial da Miller & Chevalier, que trabalhou anteriormente para a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. Mojica disse que espera que o México chegue a um acordo com os EUA, em parte, concordando em limitar as importações de produtos de origem chinesa: “Isso seria totalmente consistente com a ideia de não apenas obter mais acesso ao mercado de produtos dos EUA em outros países, mas também limitar o acesso chinês aos EUA”. Mas os países estrangeiros podem relutar em concordar com essas restrições. O Vietnã depende da China para cerca de 40% de suas importações, e o presidente chinês Xi Jinping deve visitar o país nesta semana. Outras nações asiáticas com as quais os EUA querem chegar a um acordo - Malásia, Bangladesh e Tailândia - também estão mais ligadas economicamente à China do que os EUA.

Sarah Bianchi, a segunda autoridade comercial durante o governo Biden, que agora é diretora administrativa sênior da Evercore ISI, disse que muitos desses países têm pouco incentivo para antagonizar Pequim, principalmente depois que as ameaças tarifárias unilaterais de Trump causaram estragos globais.

Publicidade

“Muitos países, principalmente os da Ásia, têm economias extremamente interligadas com a China”, disse Bianchi. “Eles não estão querendo se unir aos EUA para combater explicitamente a China, principalmente depois de sofrerem um profundo choque político causado pelos EUA.”

Os acordos poderão ser mais fáceis se Trump se contentar em replicar o padrão que estabeleceu durante seu primeiro mandato. Em 2019, a China concordou em comprar mais produtos dos EUA como parte de um acordo para suspender as tarifas - embora Trump tenha reclamado posteriormente que Pequim nunca cumpriu o acordo.

Gás, carne bovina e tecnologia

Duas pessoas informadas sobre a avaliação do governo disseram que os acordos provavelmente incluirão uma série de compromissos para beneficiar setores nacionais específicos. Os japoneses, por exemplo, podem ser incentivados a se comprometerem a comprar grandes quantidades de gás natural produzido nos Estados Unidos. A Europa tem impostos e regulamentações sobre gigantes da Internet e restrições sobre a importação de carne bovina que poderiam ser objeto de negociação. (Uma vez que a Europa e os EUA já eliminaram, em grande parte, as tarifas sobre as importações uns dos outros, os acordos comerciais devem abordar as barreiras não tarifárias).

Os fazendeiros dos EUA, prejudicados pela guerra comercial até o momento, também poderiam se beneficiar de acordos específicos por país, principalmente se os países europeus estiverem dispostos a relaxar as restrições a algumas exportações agrícolas americanas.

Publicidade

Alguns especialistas em comércio duvidam que esses acordos específicos do setor contribuam muito para que os EUA voltem à glória de sua proeza manufatureira. Porém, com o mercado de títulos continuando a flutuar mesmo após a pausa tarifária, o presidente pode achar que precisa fazer acordos mais restritos em vez de permitir que as tarifas de importação perturbadoras de dezenas de países voltem a vigorar.

Os países estrangeiros também podem adotar suas próprias contramedidas, principalmente se estiverem dispostos a se desfazer de seus títulos do Tesouro dos EUA. E Trump já demonstrou disposição para recuar diante da volatilidade do mercado financeiro, o que poderia enfraquecer a posição dos EUA.

“A principal questão é se eles começarão a fazer acordos performativos para ajudar alguma empresa em particular, ou se eles se concentrarão em compromissos significativos para reequilibrar o comércio e criar espaço para a fabricação nacional”, disse Lori Wallach, diretora do Rethink Trade no American Economic Liberties Project, um think tank de esquerda. “Se o plano é apenas fazer com que a Europa se livre de suas políticas de privacidade tecnológica e nos permita enviar-lhes nossa carne bovina, isso não tem nada a ver com a redução do déficit comercial crônico dos EUA com o mundo.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.