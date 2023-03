Saiba como anda o julgamento no STF da Revisão da Vida Toda

Aposentados do Regime Geral de Previdência Social(INSS) serão beneficiados pela decisão do STF, na denominada "revisão da vida toda", que já havia sido julgada a favor dos segurados pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em 11.12.2019 e agora foi confirmada, na fixação do tema 1102 de repercussão geral, pelo plenário do STF (REXT 1.276.977).

O fundamento que permite a revisão, apelidada como "revisão da vida toda", é a Lei 9.876/99 e o artigo 201, § 11, da Constituição Federal.

O objeto da ação judicial de revisão é o recálculo do valor da renda mensal inicial da aposentadoria concedida pelo INSS.

Há inúmeros processos em tramitação que versam sobre o tema 1102. O INSS peticionou, recentemente nos autos, pedindo a suspensão nacional de todos os processos em andamento que tenham por objeto a revisão da vida toda, sob alegação de dificuldade operacional e técnica para implantar a revisão.

Se por um lado, o INSS precisa fazer alterações em seu "amparato tecnológico de software" para permitir a inclusão no sistema Dataprev dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994, por outro há muitos segurados e pensionistas aguardando a revisão de seus benefícios para adequação de seus rendimentos mensais, a fim de incluir no cálculo da renda mensal inicial os valores de suas remunerações anteriores a Julho de 1994.

Não houve por parte do STF decisão ordenando a suspensão dos processos em tramitação na Justiça Federal, em todo o Brasil, que tenham por objeto a revisão da vida toda.

O relator do processo entendeu que não é razoável que não haja possibilidade de executar o julgado. Ele concedeu dez dias para que o INSS justifique as razões técnicas e em que prazo serão feitas as alterações necessárias para garantir o cálculo da revisão da vida toda.

Assim, em breve será possível obter decisões judiciais em todo o país com a garantia da efetividade da decisão do STF, com a revisão da renda mensal inicial dos benefícios, cujo novo cálculo venha a ser favorável, com implemento da diferença devida na renda mensal atual e pagamento das diferenças atrasadas, inclusive sobre 13º salários, devidas a partir da citação do INSS, ocorrida em cada processo judicial em andamento.

