Oi publica informações financeiras preliminares de 2022 e encerra ano com R$ 3,2 bilhões em caixa

A Oi adiou de 26 de abril para 22 de maio a publicação de seu balanço referente ao quarto trimestre de 2022. A companhia, que está em uma segunda recuperação judicial, afirma que seu status jurídico e as negociações com credores impactaram a elaboração das demonstrações financeiras. Por isso, adiou a publicação, que deve acontecer após a data prevista para a apresentação do novo plano de recuperação judicial.

Diante deste fator, a tele publicou informações financeiras preliminares e não auditadas nesta sexta-feira, 21. De acordo com a Oi, a posição de caixa no fechamento do ano passado era de R$ 3,223 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de rotina foi de R$ 320 milhões no quarto trimestre do ano passado. No ano de 2022, foi de R$ 2,148 bilhões, ainda de acordo com os dados não auditados.

Companhia divulgou informações não auditadas nesta sexta-feira, 21 Foto: MARCOS ARCOVERDE/ESTADÃO

A receita líquida consolidada, por sua vez, ficou em R$ 2,618 bilhões no último trimestre do ano passado, e em R$ 12,490 bilhões no acumulado do ano. Os dados de receita, assim como os de Ebitda, dizem respeito somente à operação brasileira da tele.

“A Oi ressalta que tais informações são preliminares e ainda não foram concluídos os trabalhos conduzidos pela administração e pelos auditores independentes da companhia”, diz a companhia em comunicado.