Oi muda termos de plano de recuperação em busca de acordo com credores

A Oi apresentou nesta quarta-feira, 13, mudanças nos termos do plano de recuperação judicial divulgado em fevereiro. Segundo a companhia, as alterações são o resultado das negociações que estão em andamento com os credores, embora ainda não haja um acordo. A assembleia para aprovação do plano permanece marcada para 25 de março.

"Até este momento, não se chegou a um acordo definitivo sobre os termos do plano, e as partes pretendem continuar as negociações sobre a reestruturação financeira a fim de alcançar uma solução satisfatória para todas as partes", afirmou a Oi, em comunicado. Uma pessoa que participa das conversas disse que as alterações foram feitas após evolução das discussões com vários grupos de credores a fim de se chegar a um plano que possa ser aprovado por maioria na assembleia. "Por isso, foram feitas pequenas mudanças de valores de dívida protegida, modelo de pagamentos e descontos dos credores não concursais", acrescentou essa fonte.

O novo plano continua prevendo a injeção de US$ 650 milhões na Oi, dos quais US$ 450 milhões viriam dos atuais credores e US$ 200 milhões de terceiros. As propostas de pagamento variam de acordo com o comportamento dos credores.

Oi atravessa segunda recuperação judicial Foto: PAULO VITOR / ESTADÃO

Para o credor que aceitar participar do aporte, as condições de pagamento serão melhores. A Oi propõe reservar para eles R$ 6,75 bilhões (antes eram R$ 3,75 bilhões) a serem pagos em duas partes (dezembro de 2028 e dezembro de 2030). O dinheiro para isso virá da venda da Oi Fibra, da participação na V.tal e de outros ativos menores.

Para o credor que não topar colocar dinheiro novo na Oi, são oferecidas duas opções. A primeira é receber o equivalente a 8% da dívida, em 2044, atualizada a taxa equivalente a 50% do CDI, enquanto a dívida remanescente será convertida em capital da empresa e/ou amortizada com distribuição de metade do lucro da Oi, após a compensação de prejuízos acumulados.

A segunda opção para o credor que não quiser aportar dinheiro novo é o default, ou seja, não receber nada.

Contratos com empresas de torres e satélites

A Oi também mudou alguns termos da reestruturação prevista para os contratos comerciais firmados com empresas detentores de torres e satélites.

Os contratos de locação da infraestrutura pela Oi são feitos no modelo take-or-pay, em que a operadora contratante tem a obrigação de pagar o aluguel independente do uso.

Em linhas gerais, estão previstas postergações de valores entre 20% e 60% dos valores devidos e aplicações de descontos na mesma proporção.

Venda de ativos

A Oi também avisa que poderá vender, a qualquer momento (antes mesmo da homologação do novo plano), uma extensa lista de ativos, sem a aplicação de cash sweep (uso obrigatório de fluxos de caixa livres para pagar dívidas).

Entram aí subsidiárias, como a Paggo (empresa de meio de pagamentos), Ser Rede (serviços de rede), e empresas remanescentes em outros países, como Moçambique, Timor e Portugal.

Os novos termos reiteram a previsão de venda da Oi Fibra (braço de banda larga) e da V.tal (empresas de redes neutras) e informa ainda sobre a previsão de venda de ativos que eventualmente sejam recebidos como forma de pagamento na alienação de ambas.