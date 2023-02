Oi se prepara para entrar em recuperação judicial no Brasil, diz companhia à Justiça americana

NOVA YORK E SÃO PAULO - A Oi afirmou à Justiça dos Estados Unidos que ainda está em negociação com os credores e busca um desfecho “consensual”, mas que já se prepara para um novo pedido de recuperação judicial no Brasil, conforme documentos aos quais o Estadão/Broadcast teve acesso.

A obtenção de uma medida cautelar para pausar a execução de dívidas no Brasil e o vencimento de pagamentos referentes a emissões externas nesta semana levaram a empresa a recorrer novamente à Lei de Falências americana, por meio do chamado Chapter 15.

Uma fatia relevante da dívida da Oi está concentrada no The Bank of New York Mellon. Este, aliás, é o maior credor individual da empresa, com US$ 1,731 bilhão a receber, o equivalente a cerca de R$ 9 bilhões. O banco atua como um trustee, ou seja, entidade que administra os créditos de um conjunto de investidores de títulos (bonds) emitidos pela Oi. Já a dívida financeira total da companhia é de R$ 29,7 bilhões.

Em petição para a Justiça americana, advogados da Oi afirmam que a empresa está negociando ativamente com os credores para desenvolver um plano de recuperação consensual Foto: Paulo Vitor/Estadão

Processos vinculados

A vinculação dos processos faz com que todos os credores da Oi se submetam às decisões da Justiça brasileira, onde está centralizado o caso da companhia. Na semana passada, a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro concedeu à Oi e às suas subsidiárias Portugal Telecom e Oi Brasil Holdings o direto de suspensão de certas obrigações assumidas pelo prazo de 30 dias.

Isso ocorreu após a companhia admitir que não tinha condições de arcar com o pagamento de R$ 600 milhões em dívidas cujo vencimento ocorreria no último dia 5. O montante incluía títulos de dívidas emitidos no mercado internacional, os chamados bonds.

O não pagamento das obrigações poderia ser interpretado por credores estrangeiros como um calote da Oi, detonando a cobrança integral da dívida imediatamente. Daí a necessidade de obter a proteção judicial tanto no Brasil quanto no exterior, alinhando os processos.

Em negociação

Na petição para a Justiça americana, os advogados da Oi afirmam que a empresa está negociando ativamente com os credores para desenvolver um plano de recuperação consensual. Até o momento, porém, tais conversas não resultaram em um acordo, segundo eles.

“Como essas negociações continuam em andamento, a companhia está considerando e se preparando para o início de um processo de recuperação judicial no Brasil”, dizem os advogados à Justiça dos EUA.

Sem consenso com os credores brasileiros, a Oi decidiu recorrer ao pedido de recuperação judicial nos EUA uma vez que o vencimento de obrigações poderia acelerar suas dívidas no exterior. “Como resultado do início do processo preliminar brasileiro, os devedores do Chapter 15 se tornaram vulneráveis a possíveis ações de credores nos Estados Unidos”, afirmam.

A companhia entrou com dois pedidos de recuperação judicial à Justiça dos EUA nesta quinta-feira, 9, na Corte em Nova York. O primeiro deles, protocolado às 14h35, no horário local, duas horas atrás do Brasil, tem como parte a Oi S.A. Menos de uma hora depois, às 15h11, registrou o segundo, em nome da Oi Brasil Holdings Cooperatief U.A.

Em ambos os processos, a empresa de telefonia designou o advogado carioca Antonio Reinaldo Rabelo Filho como o seu representante legal nos EUA. Trata-se do mesmo nome escolhido pela Americanas, que no mês passado também recorreu ao Chapter 15 após entrar com pedido de recuperação judicial no Brasil. Os processos foram atribuídos ao juiz John P. Mastando III.