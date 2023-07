Onda de calor na Europa deve prejudicar consumo de sorvete, diz fabricante do Magnum

A Unilever, fabricante dos sorvetes Magnum e Cornetto, afirmou na terça-feira, 25, que a onda de calor que atualmente está assolando a Europa deve desencorajar os consumidores de comprarem sorvetes. Segundo o diretor financeiro da empresa, Graeme Pitkethly, “quando fica muito quente, as pessoas evitam o sorvete e preferem comprar uma bebida gelada”, disse ele, segundo a CNN.

Unilever, fabricante de sorvetes, diz que ondas de calor na Europa podem não ajudar a aumentar as vendas Foto: REUTERS/Hannah McKay/File Photo

A Unilever teve um aumento significativo nas vendas de consumo fora do lar na Europa em junho. Nas últimas semanas, no entanto, as temperaturas quebraram recordes locais, especialmente no sul do continente.

A Unilever, que também fabrica o sorvete Ben & Jerry’s, afirmou que as vendas de marcas de sorvete para consumo doméstico foram modestas nos primeiros seis meses do ano, com consumidores pressionados pela inflação.

Pitkethly disse que os aumentos de preços para alimentos e sorvetes podem ser maiores do que para outros negócios, uma vez que os custos dos materiais brutos agrícolas continuam mais voláteis devido à seca no sul da Europa e à pressão sobre o fornecimento de grãos.

A divisão de sorvetes foi a que apresentou crescimento mais lento da Unilever, com alta de 5,6%, mesmo com aumentos de preços de 12%. A queda foi liderada por uma diminuição no consumo em casa, e o negócio está mais exposto à Europa, onde os consumidores têm sido mais resistentes aos aumentos de preços.

Continua após a publicidade

Pitkethly disse, em uma ligação com investidores, que o crescimento de preços do segundo trimestre veio principalmente de aumentos que haviam sido feitos anteriormente. Ele também afirmou que foi decepcionante que apenas 41% dos negócios da Unilever estavam ganhando participação de mercado, à medida que os consumidores migraram para produtos mais baratos e a empresa eliminou formatos de produtos com desempenho insatisfatório. /Com informações de CNN e Bloomberg