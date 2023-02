Open finance celebra rápido avanço no Brasil

Em pouco mais de dois anos desde o início da operação no Brasil, o open finance já alcançou a marca de 22 milhões de consentimentos de clientes, com mais de 15 milhões de clientes únicos participando. Para fazer um balanço dessa rápida adesão e debater os próximos passos do projeto, o Estadão Blue Studio promoveu uma live no dia 14 de fevereiro, com patrocínio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O open finance permite que o consumidor se aproprie dos dados pessoais e obtenha vantagens ao compartilhar essas informações. São benefícios que incluem a maior facilidade para fazer a gestão financeira e o recebimento de ofertas personalizadas, com custos menores ou outros atrativos em comparação a produtos e serviços já utilizados.

“A grande finalidade do open finance é aumentar a transparência do mercado e incentivar a concorrência, algo que sempre traz vantagens aos consumidores”, disse Leandro Vilain, diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da Febraban.

Esses benefícios serão ainda mais potencializados em 2023, com o início da implantação da Fase 4 do Open Banking, que incluirá a participação de entidades que não pertencem ao sistema bancário, como corretoras e seguradoras. A ampliação de escopo permitirá uma visão ainda mais completa da vida financeira do cliente, incluindo aspectos como investimentos, seguros e planos de previdência, entre vários outros.

Proteção dos dados

Nos dois primeiros anos de operação, o open finance já possibilitou mais de 10 bilhões de comunicações bem-sucedidas entre as instituições integrantes do sistema. Essas conexões são realizadas por meio de Interfaces de Programação de Aplicações (APIs), que permitem a troca padronizada de informações.

A infraestrutura do open finance no Brasil funciona sob regulação do Banco Central, que estabelece também as regras para o uso das informações. Ao consentir o compartilhamento – isso precisa ser feito tanto na instituição emissora quanto na receptora dos dados –, o consumidor define a finalidade específica e o prazo em que a instituição poderá acessá-las e utilizá-las. Tudo funciona dentro dos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais regulações pertinentes à segurança dos dados. Além disso, o Banco Central fiscaliza os consentimentos e a proteção dos dados dos clientes.

Mediado pela jornalista Juliana Rangel, o Meet Point Estadão Think “Dois anos de open finance e o que vem pela frente” teve a participação de Leandro Vilain, diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da Febraban; Edilson Reis, diretor executivo do Bradesco; Ivo Mósca, executivo de Relações & Inovações Regulatórias do Itaú; e Ricardo Gelbaum, diretor de RI, Institucional e de Riscos do Banco Daycoval.