Operadoras negam negociação com Amazon para oferecer de graça ou revender serviço de telefonia móvel

A AT&T, empresa de telecomunicações dos Estados Unidos, negou estar em negociações com a Amazon para revender seus serviços de telefonia móvel por meio da Amazon Prime. Na sexta-feira, 2, a Bloomberg havia informado que a Amazon estaria em negociações com Verizon, T-Mobile e Dish Network para obter preços mais baixos para oferecer planos de serviços aos membros do Prime por US$ 10 (cerca de R$ 50) por mês ou possivelmente de graça.

(FILES) In this file photo taken on December 17, 2019 This picture shows the logo of US online retail giant Amazon at the distribution center in Moenchengladbach, western Germany, on December 17, 2019. - Amazon CEO Andy Jassy said March 20, 2023 he was cutting 9,000 more jobs from the online retail giant's workforce, following the 18,000 that were axed in January. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) Foto: Ina Fassbender/AFP

As negociações da Amazon com operadoras de celular teriam durado de seis a oito semanas e também incluiriam a AT&T em algumas reuniões, segundo a Bloomberg, mas os planos de serviços móveis podem levar vários meses para serem lançados e correm o risco de serem descartados.

“A AT&T não está em negociações com a Amazon para revender serviços sem fio”, disse um porta-voz da AT&T. T-Mobile e Verizon também disseram que esses planos não estão em discussão.

A Amazon se pronunciou: “Estamos sempre explorando a adição de ainda mais benefícios para os membros Prime, mas não temos planos de adicionar esses serviços neste momento”, disse o porta-voz da Amazon, Bradley Mattinger.

Em meio às especulações na sexta-feira, a ação da AT&T caiu 3,80% na Bolsa de Nova York, enquanto Verizon perdeu 3,19% e T-Mobile cedeu 5,56%. Amazon valorizou 1,21%./Dow Jones Newswires.