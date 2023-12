Sabesp: oposição a Tarcísio protocola ação contra projeto que prevê privatização da empresa

A oposição ao governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), cumprindo sua promessa, protocolou no Tribunal de Justiça do Estado uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o projeto de lei (PL) que prevê a privatização da Sabesp. A oposição fala em “violação do devido processo legislativo” e questiona os argumentos do governo a favor da privatização.

“Faz-se necessária a imediata concessão de tutela de urgência em caráter liminar, a fim de suspender a eficácia da lei impugnada”, pede a ação, solicitada pelo diretório estadual do PT e requerida em nome do advogado Roberto de Souza Campos Cosso.

Leia também

Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, a probabilidade de a Justiça derrubar a privatização da Sabesp é baixa. O governo paulista também diz confiar que os planos da oposição serão frustrados.

No documento, a oposição critica o processo legislativo em que o projeto avançou, tendo sido apresentado pelo governador em regime de urgência, um movimento para acelerar sua tramitação. “Ao receber o projeto, o presidente da Alesp não fez ponderações acerca do regime de urgência, embora a tramitação tenha efetivamente seguido este rito”, contesta no documento.

Privatização da Sabesp foi aprovada na Alesp em sessão marcada por tumulto e confronto da polícia com protestantes contra a medida Foto: Nilton Fukuda / Estadão

Desde o início, a oposição também tem argumentado que, para privatizar a companhia de saneamento, seria necessário apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), já que a Constituição paulista prevê que “os serviços de saneamento básico devem ser prestados por concessionária sob controle acionário do Estado de São Paulo”.

Entre os pontos do projeto aprovado, está prevista a “golden share”, ou seja, dispositivo que dá poder de veto ao Estado em alguns pontos. Na prática, isso significa que o governo poderá restringir o poder de futuros sócios privados da companhia ou a formação de blocos de acionistas.

Continua após a publicidade

Para a oposição, no entanto, esse poder vigora apenas “sobre questões alheias às decisões estratégicas da companhia” e, de qualquer modo, está sujeito à limitação decidida por órgão composto exclusivamente por pessoas escolhidas pelo governador do Estado de São Paulo.