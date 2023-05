Orçamento de 2023 garante alento para o transportador? Leia artigo

O Congresso Nacional acertou ao garantir uma parte, ainda que pequena, do extrateto para investimentos em infraestrutura de transporte. O Orçamento da União para o setor em 2023 é de R$ 18,67 bilhões, três vezes mais que o volume de recursos proposto pelo Poder Executivo na versão inicial do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) 2023, enviada ao Congresso no dia 31 de agosto de 2022. Além disso, as ações orçamentárias ligadas à mobilidade urbana passaram de R$ 7,55 milhões no texto do Ploa para R$ 6,64 bilhões na LOA 2023.

Mas nem de longe esses R$ 25,31 bilhões são suficientes para recuperar a degradação e a perda de estoque de capital decorrentes dos baixos investimentos das últimas décadas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o investimento líquido encontra-se em patamares alarmantes desde 2016: o investimento brasileiro em formação bruta de capital fixo foi inferior ou igual à depreciação do estoque de capital desde aquele ano.

Infraestrutura de transporte e mobilidade urbana precisa de investimentos. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) estima que a necessidade de investimento em infraestrutura de transporte é de R$ 865,38 bilhões, como apontou no documento O Transporte Move o Brasil – Propostas da CNT ao País. Para que se tenha uma dimensão do tamanho da lacuna existente entre a necessidade de investimentos nos projetos de destaque para o setor transportador e os recursos programados para investimentos públicos, destaca-se que: 1) os R$ 865,38 bilhões estimados pela CNT correspondem a cerca de 10,0% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2021; 2) de 2001 a 2021, o volume de recursos investidos pela União em infraestrutura de transporte foi de R$ 319,65 bilhões, 36,9% do montante estimado pela CNT; 3) apenas para reconstrução e restauração de rodovias a CNT estima que são necessários R$ 72,26 bilhões e, para a manutenção de pistas/trechos desgastados, mais R$ 22,67 bilhões.

A recomposição de recursos para a manutenção da infraestrutura de transporte atende a um pleito recorrentemente apresentado pela confederação. Porém, um dos grandes desafios permanece: como garantir que os recursos serão efetivamente executados se são a principal parcela de despesas discricionárias do governo? Tendem a ser a primeira linha de corte em caso de ajustes orçamentários.

Garantir a execução do Orçamento perpassa por uma série de melhorias na gestão pública, relacionadas ao planejamento e à gestão dos projetos. Somente por meio da melhora na eficiência do gasto público é que avanços nas condições viárias brasileiras serão alcançados. / ECONOMISTAS, SÃO, RESPECTIVAMENTE, GERENTE EXECUTIVA DE ECONOMIA E ANALISTA EM TRANSPORTE NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT)