Organização quer que restaurantes e clientes optem por dieta à base de insetos

Joseph Yoon, um chef baseado em Nova York, quer mudar a percepção das pessoas sobre dietas com insetos. Diretor executivo do Brooklyn Bugs, uma organização que promove insetos comestíveis, seu objetivo é mostrar que os alimentos podem ser “deliciosos”, “ricos em nutrientes” e “sustentáveis” com esses animais. As informações são de reportagem da CNN.

Chef Joseph Yoon quer mudar a percepção das pessoas sobre dietas com insetos Foto: Brooklyn Bugs/Divulgação

“O fato de serem tão diversos, o fato de haver tantas espécies de insetos, o fato de dependermos tão fortemente de insetos para nosso próprio ecossistema e biodiversidade é absolutamente fascinante”, afirmou o chef à rede televisiva. Segundo ele, existem mais de 2,1 mil tipos de insetos comestíveis, com gostos e texturas variadas.

Além de diversificar o paladar, a dieta também pode ter benefícios no quesito sustentabilidade na hora de substituir a proteína, já que a indústria pecuária é uma das principais responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa causadas pelo homem.

“Quando as pessoas me perguntam como devem integrar grilos ou insetos em sua comida, uma das maneiras favoritas que eu gosto de fazer é simplesmente nos meus pratos favoritos”, diz Yoon à CNN. Segundo o chef, não é necessário pensar em um prato novo, mas introduzir os insetos nos pratos já conhecidos. “Adoro adicionar grilos ao meu macarrão com queijo”, diz o chef.

Continua após a publicidade

Segundo a reportagem, Yoon não é o único tentando incentivar o consumo de insetos. Em 2012, o empresário americano Patrick Crowley introduziu um produto de proteína de inseto nos Estados Unidos, a barra de energia Chapul Cricket, que foi fortificada com farinha de grilo. A Next Millennium Farms, uma fazenda de insetos comestíveis, foi inaugurada no Canadá em 2014.