Os direitos das mulheres, nos termos da lei

A equidade salarial é vista como uma das mais importantes bandeiras da gestão da ministra Simone Tebet Foto: Wilton Junior/Estadão

Bandeiras das mulheres, como equiparação salarial, ambiente de trabalho sem assédio ou qualquer violência, seja sexual ou moral, devem ser direitos garantidos em lei. No último dia 8 de março, o governo federal anunciou um pacote com mais de 20 medidas pela garantia dos direitos das mulheres não apenas no local de trabalho, mas também de combate à violência e às diversas formas de assédio. E surpreendeu ao incluir mecanismos de acesso ao crédito às mulheres de zonas rurais e favelas. “São medidas importantíssimas. Vivemos em um país profundamente desigual e, apesar da maioria da população ser de mulheres, nós não temos acesso às mesmas oportunidades que os homens”, afirma Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora.

Entre as medidas anunciadas, a equidade salarial é vista como uma das mais importantes e era uma bandeira da agora ministra Simone Tebet, em sua campanha à Presidência. Aqui, o governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função, e com multas pesadas para as empresas – até 10 vezes o salário mais alto – em caso de descumprimento da lei. O texto prevê medidas para que empresas sejam mais transparentes e para fortalecer a fiscalização e o combate à discriminação salarial.

O auxílio ao crédito e a redução da taxa de juros para a oferta de crédito para empreendedoras das áreas rurais e nas favelas, no caso de áreas urbanas, são outro destaque do pacote. “São medidas que realmente impactam no nosso ecossistema”, afirma Dani Junco, B2Mamy, aceleradora de empreendedorismo feminino, que já capacitou mais de 50 mil mulheres. O crédito, lembra ela, é um desafio para as empreendedoras e é bastante importante o governo intervir para ajudar nesse âmbito.

Sobre a importância do crédito, Ana Fontes cita pesquisa realizada pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, que revela que para 41% das empreendedoras a receita de suas empresas não é suficiente para pagar as despesas do negócio, enquanto 35% conseguem pagar as contas, mas apenas 11% conseguem poupar para reinvestir na atividade.

Medidas de segurança e de combate à violência contra as mulheres são outro ponto destacado. Um exemplo é o decreto que regulamenta a cota de 8% da mão de obra para mulheres vítimas de violência nas contratações públicas, na administração federal, autarquias e fundações. “Combater a violência contra a mulher é absolutamente essencial”, afirma Ana Fontes.

Juntas, as medidas somam um investimento de R$ 960 milhões no orçamento público de 2023. Entre as ações do governo, está a de ratificar a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que é o primeiro tratado internacional a reconhecer o direito de todas as pessoas a um mundo de trabalho livre de violência e assédio, incluindo violência de gênero. Há também o investimento na implantação de 40 unidades da Casa da Mulher Brasileira; a recriação do programa Mulher Viver sem Violência; a criação do Dia Marielle Franco, lembrado todo dia 14 de março, data em que a vereadora e o motorista Anderson Gomes foram assassinados. Há ainda a distribuição gratuita de absorventes no Sistema Único de Saúde (SUS), a licença-maternidade para as mulheres que recebem o Bolsa Atleta, além de R$ 2 milhões destinados no Prêmio Carolina Maria de Jesus para livros inéditos escritos por mulheres, entre outras medidas.