Os dividendos recorde da Petrobras

A Petrobras cedeu às pressões do governo Bolsonaro para antecipar a distribuição de dividendos que, em princípio, seriam pagos apenas no ano que vem.

Nesta quinta-feira, anunciou o pagamento recorde de dividendos de R$ 6,732003 por ação, no valor de R$ 87,8 bilhões. Como possui 3,74 bilhões de ações (28,7% do total), o Tesouro receberá cerca de R$ 25,2 bilhões, pagos em duas parcelas, em 31 de agosto e em 20 de setembro.

Essa operação diz mais do que o excepcional reforço no caixa do Tesouro para cobrir R$ 41,2 bilhões em despesas com as benesses eleitoreiras previstas na recentemente aprovada “PEC Kamikaze”.

Não dá para alegar que essa antecipação seja apenas uma espécie de pedalada às avessas, que lembrem a prática da ex-presidente Dilma Rousseff. O que foi condenado na administração Dilma foi a transferência de despesas para o exercício seguinte, para camuflar o estouro da meta fiscal. Desta vez, o presidente Jair Bolsonaro antecipa receitas em dividendos a partir de resultados já acumulados pela Petrobras.

Não são receitas previstas no Orçamento e, nessas condições, sua utilização caracteriza estouro do teto dos gastos, que foi produzido pela aprovação da PEC e não por essa antecipação.

Mas essa operação mostra inconsistências da administração Bolsonaro. Ao longo de meses, o presidente atacou a Petrobras acusando-a de agir contra os brasileiros. Chamou seus lucros de “estupro” e de “crime inadmissível” – como se houvesse crime admissível. Agora, ordena e festeja a antecipação dos dividendos obtidos por esse estupro e por esse crime inadmissível.

Mas, por linhas tortas, Bolsonaro admite que lucros assim obtidos são preferíveis ao achatamento puro e simples dos preços dos combustíveis pelos quais batalhou, com o que não haveria tantos lucros de que tirar proveito. Mesmo assim, manobra para arrancar do Conselho de Administração novo jeito de interferir na política de preços da Petrobras.

Dois outros candidatos à Presidência da República, Lula e Ciro Gomes, também vêm criticando a política de preços da Petrobras, baseada nas cotações internacionais em dólares transformadas em reais pela cotação do dia. Lula defende o “abrasileiramento” dos preços dos combustíveis, seja lá o que isso signifique além da pura intervenção. Mas a fartura de receitas com impostos, royalties, participações especiais e dividendos, que somam 447 bilhões de janeiro de 2019 até março deste ano, pode contribuir para o entendimento de que é melhor garantir os preços reais da Petrobras e aproveitar seus lucros que podem ser usados para políticas sociais – sejam elas quais forem – de quem estiver no governo, do que achatá-los para beneficiar proprietários de automóveis. A conferir.