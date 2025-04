A edição 2025 da lista dos bilionários da Forbes, divulgada nesta terça-feira, 1º, trouxe 288 novos nomes, entre eles algumas figuras conhecidas do grande público, como Bruce Springsteen, icônico músico americano; Arnold Schwarzenegger, astro de cinema e ex-governador da Califórnia; e Jerry Seinfeld, lenda da comédia stand-up.

Eles agora entraram para o seleto clube das 3.028 pessoas no mundo que detêm US$ 1 bilhão ou mais. Esses novos super-ricos são de 33 países diferentes e incluem empreendedores, investidores e herdeiros que atuam nas mais variadas áreas, da tecnologia à indústria do entretenimento.

Como eles chegaram lá

Bruce Springsteen acumulou um patrimônio líquido de US$ 1,2 bilhão. Ele somou essa quantia após vender seu catálogo de música – composto por 21 álbuns de estúdio, dez ao vivo e sete EPs – para a Sony por uma quantia impressionante de cerca de US$ 500 milhões antes dos impostos. Springsteen já vendeu 140 milhões de cópias de suas produções.

Arnold Schwarzenegger é um dos 288 novos integrantes da lista da Forbes; fortuna dele chegou a US$ 1,1 bilhão. Foto: Governo do Estado de São Paulo

PUBLICIDADE A fortuna de Schwarzenegger, de US$ 1,1 bilhão, é resultado dos seus mais de 50 filmes e séries produzidos nas últimas décadas, e também é composta por investimentos imobiliários e no mercado de ações. Segundo a Forbes, Jerry Seinfeld, também com um patrimônio de US$ 1,1 bilhão, conseguiu um salto no seu patrimônio após um acordo de US$ 500 milhões com a Netflix para exibir sua sitcom durante cinco anos, além de continuar lucrando com seus shows de stand-up e outros projetos de streaming.

Estados Unidos lideram

A maior parte dos 288 novos bilionários é dos Estados Unidos. São 103, entre eles Marilyn Simons, viúva do pioneiro dos fundos de hedge quantitativos Jim Simons (que morreu em maio de 2024), e Lyndal Stephens Greth, filha do magnata do petróleo e gás Autry Stephens (falecido em agosto de 2024). Elas têm as maiores fortunas entre os novos bilionários, com patrimônios estimados em US$ 31 bilhões e US$ 25,8 bilhões, respectivamente.

A Alemanha é o segundo país com mais nomes na lista dos novos super-ricos, com 37 representantes, entre os quais estão 14 herdeiros da farmacêutica Boehringer Ingelheim. Um deles é Johannes von Baumbach, de 19 anos, que aparece com fortuna de US$ 5,4 bilhões e assumiu o posto do mais jovem bilionário do mundo, desbancando uma brasileira.

Os outros países com a maior quantidade de representantes entre os novos bilionários da Forbes são China e Hong Kong, com 32 novos super-ricos, Índia, com 17, e Rússia, com 15.

Empreendedores

A lista dos novos bilionários traz um dado interessante: 196 (quase 70% dos 288 novos nomes) são empreendedores (self-made), indicando, segundo a Forbes, que eles estabeleceram as suas fortunas sem depender de heranças.

É o caso do médico Sulaiman Al Habib, de 73 anos, da Arábia Saudita, que tem um patrimônio de US$ 10,9 bilhões. Ele é fundador e presidente da Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (HMG), que possui hospitais na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein.

Outro novato na lista é Alexandr Wang, de 28 anos, dos Estados Unidos, com US$ 2 bilhões. Ele é CEO e cofundador da startup Scale AI. Sua empresa, avaliada em US$ 7,3 bilhões, oferece soluções em IA para 300 clientes, incluindo a General Motors.