‘Oscar da Aviação’ elege Singapore Airlines a melhor companhia aérea do mundo; Brasil tem 2 empresas

A Skytrax World Airline Awards, premiação considerada o “Oscar da aviação” que, desde 1999, elenca as melhores companhias aéreas pela visão do consumidor, divulgou nesta terça-feira, 20, o ranking de 2023. Pela quinta vez, a grande vencedora foi a asiática Singapore Airlines. O anúncio foi feito durante o Paris Air Show, evento global com foco na indústria aeronáutica e espacial.

A Qatar Airways, companhia aérea com sede no Catar que já foi sete vezes eleita a primeira do ranking, conquistou o segundo lugar, seguida da ANA All Nippon Airways em terceiro lugar, a Emirates em quarto e a Japan Airlines em quinta posição.

Segundo a Skytrax, empresa que organiza a premiação, mais de 325 companhias participaram desta edição. O ranking é estabelecido por meio de uma pesquisa de satisfação online entre os passageiros. Para a listagem de 2023, clientes de mais de 100 países responderam o formulário que circulou entre setembro de 2022 e maio de 2022. As empresas não pagam para estar no prêmio.

Apenas duas companhias aéreas brasileiras apareceram entre as 100 melhores: a Latam conquistou o 45º lugar, enquanto a Azul ficou na 48ª posição .

Foto: REUTERS/Caroline Chia

De acordo com a organizadora do evento, o resultado da Singapore Airlines foi impulsionado pela “dedicação ao atendimento ao cliente”, pelas refeições oferecidas nos menus de bordo, feitas por chefs de renome internacional, e pelo sistema de entretenimento a bordo, que inclui filmes, música e jogos. A empresa opera uma frota de mais de 180 aeronaves para 110 destinos.

A Qatar Airways prevaleceu nas categorias relacionadas à classe executiva. A empresa levou os prêmios de “Melhor Classe Executiva do Mundo”, “Melhor Assento da Classe Executiva do Mundo”, “Melhor Lounge da Classe Executiva do Mundo”, “Melhor Lounge da Classe Executiva do Mundo com Refeições” e a “Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio”.

Já os prêmios relacionados à primeira classe ficaram com a Singapore Airlines, que ganhou como “Melhor Primeira Classe do Mundo”, “Melhor Assento de Primeira Classe do Mundo”, “Melhores Serviços de Conforto de Primeira Classe do Mundo” e, além disso, conquistou a primeira posição como a “Melhor Companhia Aérea da Ásia”.

Outro destaque foi a japonesa ANA All Nippon Airways que, além de conquistar o terceiro lugar no ranking global, recebeu distinções por “Melhores Serviços Aeroportuários do Mundo” e “Companhia Aérea Mais Limpa do Mundo”.

Uma das novidades deste ano foi o prêmio de “Companhia Aérea Mais Familiar do Mundo”, ganho pela Air Canadá. A categoria leva em conta políticas de assentos familiares, instalações dedicadas para check-in familiar, embarque prioritário, refeições infantis, entretenimento a bordo para crianças, bagagem despachada gratuita e carrinhos de bebê, e o padrão de serviço de assistência de pessoal de terra e tripulação de cabine durante a experiência de viagem.

As 10 melhores companhias aéreas do mundo em 2023, de acordo com o Skytrax World Airline Awards

Singapore Airlines (Singapura) Qatar Airways (Catar) ANA All Nippon Airways (Japão) Emirates (Emirados Árabes Unidos) Japan Airlines (Japão) Turkish Airlines (Turquia) Air France (França) Cathay Pacific Airways (Hong Kong) EVA Air (Taiwan) Korean Air (Coreia do Sul)

A melhor equipe de cabine do mundo em 2023

Garuda Indonésia (Indonésia) Singapore Airlines (Singapura) ANA All Nippon Airways (Japão) EVA Air (Taiwan) Hainan Airlines (China)

As companhias aéreas mais limpas do mundo em 2023

ANA All Nippon Airways (Japão) Asiana Airlines (Coreia do Sul) Qatar Airways (Catar) Singapore Airlines (Singapura) Hainan Airlines (China)

Os melhores lounges de aeroporto independentes do mundo em 2023