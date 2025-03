Ovo vira artigo de luxo e é vendido por unidade a preço exorbitante em Nova York; veja por quanto

Para Crismerly Osorio Anderson, cada dólar conta, e ainda mais na hora de comprar ovos: devido ao aumento exorbitante do preço, a venda por unidade se tornou algo comum nas lojas de Nova York, nos Estados Unidos, onde esse produto básico virou um luxo. O ressurgimento da epidemia de gripe aviária nos Estados Unidos dizimou mais de 26 milhões de galinhas poedeiras desde o início do ano, e os preços dispararam.

PUBLICIDADE Além de sua lata de refrigerante, Anderson, desempregada de 24 anos, comprou três ovos brancos em um saco plástico por 2,90 dólares (cerca de R$ 16,95). “É mais barato comprá-los assim. Uma caixa com doze é cara demais”, confessou um pouco envergonhada essa moradora do bairro operário do Bronx. Na megalópole, o preço médio de uma dúzia de ovos chegou a 8,47 dólares (cerca de R$ 49,5), segundo um estudo publicado na quinta-feira. Mas há supermercados onde chegam a custar 15 dólares (cerca de R$ 87,7). Isso representa um golpe para a classe trabalhadora, que já sofre com a inflação.

Prateleiras vazias de ovos em um supermercado no bairro de Manhattan, na cidade de Nova York: gripe aviária fez preço disparar Foto: Charly Triballeau/AFP

Radhames Rodríguez teve a ideia de vender ovos por unidade quando os primeiros clientes começaram a dizer que “já não podiam pagar” uma caixa inteira. “Estão muito caros. Estou nesse negócio há quarenta anos e nunca vi o preço dos ovos tão alto”, diz o dono da Pamela’s Green Deli, a loja do bairro onde Anderson faz suas compras, sob alto-falantes tocando música latina.

Em seu balcão: cigarros, doces, remédios... e agora ovos.

“Os ovos são um produto que todo mundo precisa para alimentar a família. Principalmente neste bairro pobre. Entendo como é difícil para eles pagarem esse preço”, diz Rodríguez, que usa um boné da associação das bodegas (lojas de bairro) dos Estados Unidos, da qual é presidente.

Revenda e distribuição gratuita

Em Nova York, a cidade mais rica e populosa dos Estados Unidos, onde mais de um quarto da população vive abaixo da linha da pobreza, a crise dos ovos faz com que as pessoas tenham que se virar.

Nas redes sociais, abundam vídeos de bancas improvisadas com mesas de jardim onde ovos são revendidos. Na noite de sexta-feira, no bairro do Brooklyn, várias empresas distribuíram gratuitamente uma caixa por pessoa, gerando filas intermináveis.

“O preço dos ovos está nas alturas e, em um momento como este, é nosso dever e nossa responsabilidade tornar esse produto acessível”, disse à televisão local o chefe do açougue Prince Abou Butchery, no Queens, um dos estabelecimentos que distribuíram ovos de graça.

Prateleiras vazias são vistas ao lado de uma placa pedindo aos clientes que limitem suas compras de ovos em uma rede de supermercados em South Pasadena, na Califórnia Foto: Frederic J. Brown/AFP

Além da epidemia de gripe aviária, os preços atingiram um “nível histórico” porque a cadeia de abastecimento dos EUA depende fortemente de “um único grande produtor”, segundo o Hunter College Centre for the Study of Food, em Nova York.

Em todo o país, os preços dobraram em um ano (+96%), segundo estatísticas oficiais. A oposição democrata pede uma investigação parlamentar. O governo afirma estar em negociações com vários países para importar ovos e enfrentar a escassez.

Rodríguez espera que os preços dos ovos comecem a cair para parar de vendê-los por unidade. Mas esse não é o único item essencial que ficou mais caro. “O que está acontecendo com os ovos é uma loucura. Mas os preços de outros produtos sobem a cada dia”, afirma.

Na verdade, o abacate em pedaços, embalado em plástico, também ganhou espaço em seu balcão, ao lado dos ovos.

Outra cliente, Shquanma Lyttleton, precisa escolher entre os dois e opta pela porção de abacate. “Às vezes, você só tem três dólares” para comer, explica essa afro-americana de 24 anos.

Rede de restaurantes Waffle House passou a cobrar 50 centavos de dólar a mais em pratos que contenham ovos Foto: Gianrigo Marletta/AFP

Gripe aviária

A principal causa da subida de preços do alimento são casos de gripe aviária. O vírus H5N1 dizimou quase 123 milhões de galinhas, perus e outras aves em 49 Estados dos EUA desde o início dos surtos, em 2022. Só em dezembro do ano passado, cerca de 13 milhões de aves morreram devido à doença, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês).

As autoridades confirmaram recentemente que uma cepa foi encontrada no gado bovino, e o aumento de casos em mamíferos desatou preocupações com novas mutações do vírus da doença. Os Estados Unidos registraram a primeira morte em humanos em janeiro, mas especialistas destacaram que a vítima tinha comorbidades e que o risco para a população permanece bem pequeno. /AFP