Pablo Di Si deixa comando da Volkswagen do Brasil e vai dirigir operações nos EUA

Após quase cinco anos na presidência da Volkswagen do Brasil e América Latina, Pablo Di Si foi convidado pela matriz alemã a assumir a direção do grupo nos Estados Unidos. A empresa informou nesta terça-feira, 19, que está fortalecendo a equipe de liderança no país para acelerar sua estratégia de crescimento na América do Norte e a eletrificação de seus modelos.

Ele assumirá o novo cargo em 1º de setembro. Seu sucessor no Brasil e América Latina ainda será anunciado, informa a companhia.

Pablo Di Si, presidente da Volks Brasil, foi convidado para trabalhar nos Estados Unidos Foto: Hélvio Romero/Estadão

Pablo Di Si, segundo a companhia, liderou o retorno à lucratividade do mercado latino-americano pela primeira vez em anos, promovendo o mais significativo lançamento de novos produtos de sua história, adaptados às necessidades da região

Sua transferência ocorre no momento em que liderava um movimento para o uso maior de etanol no processo de eletrificação da indústria brasileira.

Transformação

A Volkswagen afirma que pretende alavancar a transformação para veículos elétricos na América do Norte com um portfólio de produtos de todas as marcas do grupo. A fabricante também criou uma nova empresa independente, a Scout, para entrar no segmento de picapes totalmente elétricas.

Scott Keogh, chefe da Volkswagen América do Norte, vai comandar a Scout, que será responsável pelo desenvolvimento e produção de uma marca de SUVs e picapes elétricas.

A Volkswagen planeja lançar o mais amplo portfólio eletrificado da América do Norte. Até o final da década, as empresas do grupo pretendem oferecer mais de 25 modelos 100% elétricos movidos a bateria aos consumidores americanos.

Em breve, a montadora iniciará produção no país utilitário-esportivo compacto (SUV) ID.4 elétrico na fábrica de Chattanooga. Além disso, o desenvolverá recursos voltados para veículos elétricos em engenharia, pesquisa e desenvolvimento, montagem, produção de componentes e parcerias com fornecedores.

“Scott Keogh e Pablo Di Si desempenharam papéis importantes ao reverterem os negócios em suas respectivas regiões, América do Norte e América Latina”, disse o CEO do grupo Volkswagen, Herbert Diess. “Em suas posições futuras, eles serão fundamentais para ajudar o grupo a aproveitar as oportunidades históricas do mercado nos EUA, levando nossa estratégia de crescimento na região para o próximo nível.”