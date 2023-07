Pacheco reforça nome de Braga para relator da reforma tributária do Senado

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve anunciar a escolha do senador Eduardo Braga (MDB-AM) como o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45 de reforma tributária.

O anúncio pode ser feito após reunião do presidente do Senado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Decisão deverá ser anunciada por Pacheco após reunião com o ministroda Fazenda, Fernando Haddad Foto: Roque de Sá/ Agência Senado

As negociações para a escolha de Braga avançaram ontem à noite. Três fontes confirmaram ao Estadão o nome de Braga, que é líder do MDB no Senado.

Governistas têm sinalizado a intenção de fatiar a reforma e concentrar a votação incialmente no que é consenso. Mas essa pode ser uma estratégia para forçar a busca de acordo entre os descontentes, entre eles os Estados da região Nordeste, Norte e Centro-Oeste.