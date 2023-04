Arcabouço fiscal: Pacheco diz que Senado pode votar proposta ainda em maio

BRASÍLIA E LONDRES – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quarta-feira, 19, que a proposta do novo arcabouço fiscal do governo poderá ser votada na Casa ainda em maio.

O projeto foi entregue ontem ao Congresso pelo governo federal. A tramitação começa pela Câmara. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), declarou que pretende colocar o texto para votação no plenário até 10 de maio.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou o projeto do arcabouço fiscal ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesta terça-feira, 19/04 Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

“Acho uma previsão muito boa de celeridade na Câmara dos Deputados, e vamos buscar ter essa mesma celeridade no Senado”, declarou Pacheco em Londres, onde participará nesta quinta-feira, 20, do Lide Brazil Conference.

“Acredito que entre 20 e 30 dias [depois da Câmara] nós consigamos amadurecer suficientemente no Senado e, quem sabe, ainda no decorrer de maio, possamos fazer a aprovação também no Senado Federal”, afirmou.

*O repórter Pedro Venceslau viajou a convite do Lide.