Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que receberiam seus benefícios apenas entre os dias 10 e 12 deste mês tiveram as datas antecipadas e agora receberão a partir desta quinta-feira, 6, e até a próxima sexta, dia 7. A antecipação foi feita por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva devido ao Carnaval.

Embora não seja feriado oficial, a segunda e terça-feira de Carnaval são feriados bancários, o que levou à suspensão de movimentações bancárias e a consequente alteração da data de pagamento dos benefícios. Pelo fato de as agências bancárias só abrirem às 14h desta Quarta-Feira de Cinzas, o pagamento também não será feito, sendo retomado apenas nesta quinta-feira, 6.

Com antecipação de calendário, pagamentos de aposentados e pensionistas serão feitos ainda na primeira semana de março Foto: André Dusek/Estadão

O calendário de pagamentos deste mês do INSS teve início no dia 24 de fevereiro. Os beneficiários que receberiam o pagamento nos dias 10 e 11 terão os créditos do benefício no dia 6. E os que estavam previstos para o dia 12 , vão receber no dia 7. Confira abaixo o antes e o depois.

Segundo o INSS, a medida beneficia 15,2 milhões de aposentados, pensionistas e demais beneficiários de auxílios pagos pelo instituto que recebem nessas datas. Com isso, todos os 40,6 milhões de beneficiários do INSS receberão seus pagamentos ainda na primeira semana do mês de março.