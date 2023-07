Pagamento via WhatsApp cresce 531% em 2022 e chega a 56,2 milhões de transações

Os pagamentos feitos pelo aplicativo de mensagens WhatsApp cresceram 531% de 2021 a 2022, atingindo o total de 56,2 milhões de transações. Os dados são da segunda parte da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2023 (ano-base 2022), realizada pela Deloitte. Dezoito bancos responderam ao formulário, o que representa 86% da indústria bancária do Brasil.

Sistema de pagamento do WhatsApp foi autorizado pelo Banco Central em 2021 Foto: Reprodução

Segundo o estudo, 50% dos bancos respondentes oferecem o canal WhatsApp para transações. Do total de operações, 37% se referem às operações financeiras via Pix e 29% às renegociações de dívidas.

O recurso de pagamentos por Whatsapp foi liberado pelo Banco Central em março de 2021. De acordo com a Febraban, a ferramenta também facilita a realização de consultas para o cliente. Entre as transações não financeiras, as consultas de saldos e extratos (24% do total) e de cartão de crédito (10%) foram as mais efetuadas.

Aumento de transações bancárias

Em 2022, os brasileiros fizeram 163,3 bilhões de transações nos diversos canais de atendimento dos bancos, o que representa um aumento de 30% ante 2021. Segundo a pesquisa, esse é o maior crescimento já registrado, influenciado principalmente pelo mobile banking, que teve alta de 54% no número de operações realizadas pelos clientes, totalizando 107,1 bilhões.

Quase 8 em cada 10 transações bancárias realizadas no Brasil são feitas em canais digitais, como o mobile banking e internet banking (77%). Sozinho, o celular é responsável por 66% de todas as operações no País.

Recuo de transações em agências bancárias

A pesquisa revelou recuo nas transações feitas nas agências bancárias. Houve uma queda de 3,3 bilhões para 3,2 bilhões. Atualmente, o canal representa 2% das transações entre os diversos meios.

As operações feitas em caixas eletrônicos (ATMs) também diminuíram, passando de 7,4 bilhões para 5,4 bilhões. A situação se repete nas transações realizadas em “contact centers” e correspondentes (de 5,5 bilhões para 5,2 bilhões).

Pix

Em pouco mais de dois anos de operação do Pix, o volume de transações passou de 5,7 bilhões em 2021 para mais de 11,7 bilhões em 2022, um aumento de 105%. As transações feitas por TED e DOC, por sua vez, registram queda de 29% no mesmo período.

Contas

46,2 milhões contas correntes foram abertas em 2022. Do total, 63% foram abertas por canais digitais, superando o número de contas abertas em canais físicos pelo segundo ano consecutivo. Das 469 milhões de contas ativas, 45% estão sendo utilizadas no mobile banking.

Open Finance

Segundo a pesquisa, houve aumento de 971% na quantidade de usuários pessoas físicas que consentiram enviar seus dados de uma para outra instituição financeira do Open Finance em 2022, em comparação com 2021.

Seguros

A pesquisa revelou que 55,2 milhões de novos produtos de seguro foram contratados em 2022. Entre as contas ativas, 25% contrataram ao menos um produto de seguridade.