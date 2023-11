Países que prometeram deter o aquecimento estão expandindo os combustíveis fósseis, mostra relatório

The New York Times - Em 2030, se as projeções atuais se mantiverem, os Estados Unidos perfurarão mais petróleo e gás do que em qualquer outro momento de sua história. A Rússia e a Arábia Saudita planejam fazer o mesmo.

Eles estão entre os gigantes mundiais dos combustíveis fósseis que, juntos, estão a caminho, nesta década, de produzir o dobro da quantidade de combustíveis fósseis do que um limite crítico de aquecimento global permite, de acordo com um relatório apoiado pelas Nações Unidas publicado na quarta-feira, 8.

O relatório, que analisou os 20 principais países produtores de combustíveis fósseis, ressalta a grande lacuna entre as promessas grandiosas dos líderes mundiais de tomar medidas mais fortes em relação à mudança climática e os planos reais de produção de suas nações.

Neste mês, os líderes devem se reunir em uma cúpula global sobre o clima em Dubai para discutir como reduzir suas emissões que aquecem o planeta. No entanto, diante da forte oposição dos principais produtores de combustíveis fósseis, as conferências sobre o clima até agora têm se esquivado de discutir a eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

Fumaça sobe das chaminés de fábrica de aço na Alemanha Foto: Martin Meissner/AP

As emissões provenientes da queima de carvão, petróleo e gás são os principais impulsionadores do aquecimento global, que já está intensificando tempestades, inundações, ondas de calor, incêndios florestais e secas. Os cientistas dizem que é mais provável do que nunca que 2023 seja o ano mais quente já registrado.

“Não podemos enfrentar a catástrofe climática sem atacar sua causa principal: a dependência dos combustíveis fósseis”, disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

“As emissões de combustíveis fósseis já estão causando um caos climático que está devastando vidas e meios de subsistência”, disse ele. No entanto, “os governos estão literalmente dobrando a produção de combustíveis fósseis”.

Quase todos os países assinaram o Acordo de Paris em 2015, o pacto climático global que visa limitar o aumento das temperaturas médias globais a bem menos de 2 graus Celsius e, idealmente, não mais do que 1,5 grau Celsius, em comparação com os níveis pré-industriais.

E, na última década, governos e empresas progrediram no abandono dos combustíveis fósseis, aumentando a energia eólica e solar, por exemplo, e investindo na infraestrutura de veículos elétricos.

No entanto, o relatório publicado na quarta-feira, liderado por pesquisadores do Stockholm Environment Institute, constatou que as nações do mundo planejam continuar aumentando a produção de carvão até 2030, e a produção de petróleo e gás décadas depois disso.

Operação de óleo e gás em Alberta, no Canadá Foto: Todd Korol/Reuters

Isso significa que o mundo continua no caminho certo para produzir cerca de 110% mais petróleo, gás e carvão até 2030 do que seria permitido se os governos quisessem limitar o aquecimento a 1,5 grau Celsius, alertaram os pesquisadores. O mundo também deverá ultrapassar, em 69%, a quantidade de combustíveis fósseis compatível com a limitação do aquecimento a 2 graus Celsius.

Além desses limites, o mundo enfrenta o perigo de danos irreversíveis e catastróficos decorrentes da mudança climática, afirmam os cientistas. O planeta já aqueceu uma média de 1,2 grau Celsius em relação aos níveis pré-industriais.

Houve alguns sinais de progresso. Em setembro, o primeiro boletim oficial sobre o pacto climático global afirmou que os piores cenários de mudança climática que eram temidos no início da década de 2010 pareciam muito menos prováveis atualmente. Os autores creditaram parcialmente os esforços incipientes das nações para controlar suas emissões no âmbito do Acordo de Paris de 2015 e o rápido crescimento da energia limpa.

No mês passado, a principal agência de energia do mundo previu que a demanda global por combustíveis fósseis poderia, de fato, atingir o pico até 2030, à medida que as políticas de promoção de formas mais limpas de energia e transporte fossem adotadas.

No entanto, essa previsão foi criticada pelas próprias nações produtoras de petróleo: O cartel de petróleo OPEP alertou que tais previsões poderiam levar os países a subinvestir em projetos de petróleo e gás, levando à falta de oferta e ao “caos energético”.

Ônus da redução

O relatório de quarta-feira coloca diretamente sobre as nações mais ricas do mundo o ônus de reduzir a produção de combustíveis fósseis. Para cada combustível fóssil - carvão, petróleo ou gás - os níveis combinados de produção planejados apenas pelos 10 países de renda mais alta já aqueceriam o mundo além de 1,5 grau até 2040, disse Ploy Achakulwisut, que liderou a pesquisa.

As empresas estatais controlam cerca de metade da produção mundial de petróleo e gás e mais da metade da produção de carvão. Mas mesmo em países como os Estados Unidos, onde o setor privado é dominante, as políticas governamentais, como subsídios aos combustíveis fósseis e isenções fiscais, continuam a sustentar a produção.

Os subsídios globais aos combustíveis fósseis atingiram um recorde de US$ 7 trilhões no ano passado, de acordo com uma contagem do Fundo Monetário Internacional. Isso é mais do que os governos de todo o mundo gastam anualmente em educação.

Algumas nações que possuem reservas consideráveis de combustíveis fósseis estão agora competindo para serem os últimos produtores, mesmo quando o mercado geral começa a desacelerar, dizendo que podem perfurar combustíveis fósseis de forma mais limpa do que seus concorrentes, disseram os pesquisadores.

“Mas, quando você junta tudo isso, é isso que leva à lacuna de produção”, disse Michael Lazarus, coautor do relatório. “É o desejo de cada país de maximizar sua própria produção.”