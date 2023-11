Para atender à meta de limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius, estabelecida pelo Acordo de Paris, nove das principais economias asiáticas devem aumentar a participação de eletricidade proveniente de energia renovável dos atuais 6% para pelo menos 50% até 2030, de acordo com um relatório da think tank alemã Agora Energiewende divulgado nesta quarta-feira, 15.

Quase um terço dessa energia renovável deve vir de energia eólica e solar, disse o relatório dos pesquisadores da Agora Energiewende, sediada em Berlim. Um quinto seria proveniente de hidrelétricas e outras fontes limpas, e o restante, de combustíveis fósseis.

O estudo analisou os planos energéticos de nações em desenvolvimento, como Indonésia e Vietnã, onde a demanda por energia está crescendo rapidamente, e lugares mais ricos, como Japão e Coreia do Sul, que têm algumas das maiores emissões per capita de gases de efeito estufa. Não incluiu a China, o maior emissor de carbono do mundo, ou a Índia, outro grande contribuinte.

Um aumento de temperatura global de 1,5°C desde a era pré-industrial é considerado um limite crítico para as mudanças climáticas, além do qual os riscos de catástrofes aumentam. O mundo provavelmente perderá a maioria dos recifes de coral, uma camada de gelo importante pode entrar em fusão irreversível, e escassez de água, ondas de calor e mortes por condições climáticas extremas podem aumentar, de acordo com um relatório científico anterior das Nações Unidas.

Os pesquisadores da Agora Energiewende descobriram que as nações asiáticas têm em comum uma forte dependência de combustíveis fósseis, e os planos nacionais não estão alinhados com as metas climáticas ambiciosas anunciadas por seus governos.

Usando tecnologias comprovadas como energia eólica e solar, os países podem evitar exceder os limites que estabeleceram e também limitar investimentos em infraestrutura de combustíveis fósseis que não serão necessários, disse Mathis Rogner, líder do projeto no sudeste asiático da Agora Energiewende e coautor do relatório.

Para cumprir o limite de 1,5°C, os nove países incluídos no estudo precisam adicionar entre 45 e 55 gigawatts de energia solar e 20 gigawatts de energia eólica a cada ano. Em 2021, eles instalaram um total de apenas 11,9 gigawatts de energia solar e 1,5 gigawatts de energia eólica.

O estudo analisou os planos energéticos de Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Tailândia, Paquistão, Bangladesh e Taiwan. Um gigawatt é aproximadamente a quantidade de energia que uma usina nuclear produz em um ano.

Até o final de 2022, os Estados Unidos tinham uma capacidade instalada de mais de 144 GW de energia eólica e 110 GW de energia solar fotovoltaica.

A Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R) e uma fazenda adjacente de energia solar são retratadas em Namie Town, Província de Fukushima, Japão, em 6 de março de 2021 Foto: YUKA OBAYASHI / REUTERS

“Supernova de ambição climática”

A necessidade de ação urgente foi ecoada pelo Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, que pediu uma “supernova de ambição climática” depois que uma análise da ONU divulgada na terça-feira, 14, constatou que os planos climáticos dos países ainda estão muito aquém do necessário.

Grande parte da capacidade de energia limpa que o mundo adicionou desde 2016 concentrou-se nos Estados Unidos, China e Índia. Apesar de as tecnologias eólicas e solares estarem ficando mais baratas a cada ano, entre outras nações asiáticas, apenas Japão e Vietnã obtêm mais de um décimo de sua capacidade a partir do vento e do sol.

Os aumentos significativos na capacidade de energia renovável da China e da Índia são um exemplo para outros países asiáticos que estão atrasados. Eles também mostram como essas transições podem criar empregos e melhorar a segurança energética, disse Kanika Chawla, chefe de gabinete da Sustainable Energy for All, a unidade de energia sustentável das Nações Unidas, que não estava envolvida no relatório.

Muitos países ainda dependem pesadamente de grandes barragens hidrelétricas, que podem envolver custos sociais e ambientais elevados e são vulneráveis à seca.

Mudança de paradigma

O relatório estima que Coreia do Sul, Tailândia e Indonésia cada um deve adicionar entre 8 e 14 gigawatts de energia solar anualmente. Atualmente, a Indonésia obtém menos de 1% de sua energia de energia eólica e solar, de acordo com um estudo do think tank baseado no Reino Unido, Ember. Coreia do Sul e Tailândia também dependem principalmente de combustíveis fósseis.

O Japão precisa adicionar uma média de 9 gigawatts de energia solar por ano e o Vietnã, cerca de 10 gigawatts, para atingir as metas do final da década. Mas o relatório diz que os objetivos são alcançáveis, já que ambos os países conseguiram aumentos semelhantes no passado.

O relatório diz que Paquistão, Bangladesh e Filipinas precisam adicionar entre 1 e 3 gigawatts de energia solar anualmente à sua rede. A Coreia do Sul precisa do maior impulso em energia eólica — um aumento médio de 8 gigawatts a cada ano — enquanto o Japão precisa adicionar cerca de 3 gigawatts. O Vietnã deve implantar cerca de 4 gigawatts de nova capacidade de energia eólica, disse o relatório. Menor potencial para energia eólica em outros países significa que eles devem mirar entre um e 2 gigawatts a cada ano.

O relatório pede uma “mudança de paradigma” para acelerar a transição para energia eólica e solar. Isso incluiria a retirada de subsídios para petróleo e gás que tornam as energias renováveis menos competitivas, simplificar obstáculos burocráticos como licenças e facilitar investimentos. Ao mesmo tempo, as redes de energia precisam ser atualizadas para permitir a variabilidade e imprevisibilidade da energia eólica e solar, diz o relatório.

Apesar do equívoco comum de que a energia eólica e solar são mais caras e menos estáveis do que a geração movida a combustíveis fósseis, “Nossa análise mostra que muitas vezes quotas muito maiores de energia eólica e solar podem ser integradas de forma confiável no sistema de energia do que os operadores esperam”, disse Rogner, da Agora.