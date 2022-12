O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira, 17, que chegou a um acordo com o Palmeiras pela contratação de Endrick, atacante de 16 anos da equipe alviverde. O time espanhol pagará um valor acima da multa rescisória no contrato do jogador com o clube paulistano - o total da negociação deve chegar em 72 milhões de euros, ou R$ 408 milhões na cotação atual.

Com o dinheiro, o Palmeiras poderia comprar companhias inteiras listadas na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, várias unidades de carros, jatinhos e helicópteros de luxo e até mesmo rivais de peso do futebol brasileiro.

O Cruzeiro, por exemplo, se tornou uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e foi adquirido pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno e um grupo de investidores por R$ 400 milhões em 2021. Já o Botafogo, ao se tornar SAF, virou propriedade do investidor norte-americano John Textor por R$ 410 milhões.

Entre as empresas listadas na Bolsa de Valores, uma boa parte não tem valor de mercado acima de Endrick. Algumas das mais conhecidas são a fabricante de produtos de limpeza Bombril, avaliada em R$ 336 milhões no último dia 30 de novembro, o marketplace online Enjoei, avaliado em R$ 202 milhões, a rede de lojas de móveis Mobly, cotada num total de R$ 284 milhões, e a empresa de eventos Time For Fun, avaliada em R$ 172 milhões. Os dados são do site da própria B3.

O Palmeiras ainda poderia comprar diversos itens de luxo com o valor da venda da jovem promessa. Por exemplo, poderia comprar os jatinhos de luxo de Elon Musk ou Jeff Bezos - ambos tem aeronaves modelo Gulfstream G65ER, que tem o valor de venda inicial de US$ 66 milhões (R$ 354 milhões).

O Cruzeiro foi comprado por Ronaldo Fenômeno e um grupo de investidores pelo total de R$ 400 milhões Foto: EFE / Sebastião Moreira

O dinheiro da venda de Endrick ainda poderia ser transformado em duas unidades do carro mais caro do mundo, o modelo Rolls Royce Boat Tail, que custa R$ 142 milhões, ou quatro do helicóptero de luxo Sikorsky S-92, avaliado em pelo menos US$ 17,7 milhões (o valor varia, a depender se o comprador optar pelo interior forrado de cristal ou ouro).

Se decidir investir no mercado imobiliário, o Palmeiras poderia comprar a mansão mais cara à venda no Brasil, localizada no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, que conta com 2,5 mil m² de área construída e 15 vagas para carros, avaliada em R$ 220 milhões. Em São Paulo, o imóvel mais caro à venda é um apartamento tríplex na Cidade Jardim, com 1,9 mil m² de área, que custa R$ 70 milhões. Assim, o alviverde poderia comprar cinco unidades com o valor de Endrick.

Vale destacar, no entanto, que o Palmeiras não receberá a quantia total. O valor da multa do jogador é de 60 milhões de euros (R$ 330 milhões), enquanto os 12 milhões restantes (R$ 78 milhões) serão utilizados para pagar impostos à Receita Espanhola.

Além disso, uma parte do valor total será fixa e outra será atrelada a metas a serem alcançadas pelo jovem, mas os clubes não revelaram quais são elas nem qual a porcentagem exata em cada parte - o Real Madrid apenas afirmou que “mais da metade” era na quantidade fixa. Endrick irá para o Real Madrid assim que completar 18 anos, em junho de 2024.