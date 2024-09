Há muito os cientistas indicam a necessidade de mitigar emissões de gases de efeito estufa e adaptar a produção. Do contrário, só restarão perdas e danos. O que vimos na seca do Amazonas e nas inundações do Rio Grande do Sul pode ser recorrente.

E, neste cenário, como os advogados poderiam contribuir para além de textos sobre o Acordo de Paris ou novidades das COPs?