Paraíso para todos os públicos

Bon bini a Curaçao. A frase de boas-vindas – no idioma local, o papiamento – é ouvida com frequência pelos visitantes que escolhem esse destino paradisíaco, localizado no sul do Mar do Caribe. A simpatia e o acolhimento do povo da ilha são o complemento perfeito para as paisagens deslumbrantes, emolduradas pelo mar cor de esmeralda.

Porto Marie é uma das praias mais movimentadas de Curaçao

A experiência é fascinante para os mais diversos tipos de público. Curaçao é um lugar extremamente romântico, perfeito para casais, mas oferece muitas atrações para crianças, para praticantes de esportes e para quem simplesmente deseja descansar. É também um rico centro cultural, com deliciosa gastronomia e adorável arquitetura, influência dos colonizadores holandeses. A capital, Willemstad, reconhecida como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), tem como um dos destaques a histórica rua à beira-mar, a Handelskade.

Praia Kalki, uma das prediletas para a prática de mergulho

Retomada do turismo

As autoridades de turismo de Curaçao estão celebrando a retomada das atividades aos níveis pré-pandemia. Até o final de outubro, a ilha recebeu 400,6 mil turistas estrangeiros, patamar superior ao registrado no mesmo período em 2019, 380,9 mil. “Esperamos ter um ano recorde, chegando a 480 mil visitantes. O maior número anterior foi 467,5 mil, em 2015″, observa o ministro do Desenvolvimento Econômico, Ruisandro Cijntje. Em 2019, 13,9 mil brasileiros visitaram Curaçao, marca que deve ser superada este ano.

Arquitetura de influência holandesa na Rua Handelskade

O investimento na indústria turística de Curaçao tem crescido, com novos resorts, hotéis independentes e a chegada de mais voos dos principais mercados emissivos – Holanda, Estados Unidos, Colômbia e Brasil. O ministro faz um convite especial aos brasileiros: “Curaçao é como nenhuma outra ilha caribenha. Quando você estiver na ilha, ouvirá vários idiomas. A maioria dos habitantes fala pelo menos quatro línguas: holandês, inglês, espanhol e papiamento”.

Terra do sol

No que diz respeito ao clima, Curaçao pode ser visitado em qualquer época, pois raramente o sol deixa de brilhar intensamente. A temperatura média anual é de 29 graus – e a do mar é bem parecida, 28. É importante lembrar que, localizada a apenas 150 quilômetros ao norte da Venezuela, a ilha está fora da rota dos furacões.

Paisagens deslumbrantes para onde quer que se olhe

Além das inúmeras atrações disponíveis em tempo integral, a escolha do período para visitar Curaçao pode envolver eventos culturais que ocorrem ao longo do ano. O carnaval, entre fevereiro e março, inclui muitos desfiles e bailes populares. Há o Festival Internacional de Cinema em abril e o Festival de Jazz entre agosto e setembro. As últimas semanas do ano são repletas de celebrações, como os espetáculos de pagaras, longas sequências de fogos de artifício preparadas por bares e restaurantes para receber o novo ano.

Praia de Cas Abao, refúgio sossegado na ilha

Múltiplas atrações

Curaçao tem mais de 30 praias, com perfis variados, mas com algo em comum: a beleza. A mais movimentada é a Mambo Beach, que oferece excelente estrutura de compras, entretenimento e alimentação. Quem quiser um contato mais autêntico com a população local pode visitar, por exemplo, a Boka Sami, com seus pequenos barcos de pescadores. Já a Praia da Baía Azul é mais popular para famílias, por causa do mar tranquilo – ideal para a prática de caiaque – e da abundância de sombras proporcionadas pelas palmeiras.

Delicadeza e acolhimento, marcas de Curaçao

Embora as praias sejam a atração número um da ilha, há muito mais a fazer e a conhecer. Muitos dos programas estão diretamente relacionados ao mar, como praticar uma série de esportes aquáticos, mergulhar em mais de 70 pontos mapeados para essa atividade, nadar com golfinhos e descer a mil pés de profundidade a bordo de um minissubmarino. Há também o conjunto Hato de cavernas, formadas há milhões de anos abaixo do nível do mar.

Curaçao oferece várias outras possibilidades inusitadas e certamente inesquecíveis, como visitar a maior fazenda de avestruzes fora da África, conhecer uma fazenda de Aloe vera e pintar a própria boneca chichi – palavra que faz referência ao apelido recebido pelas irmãs mais velhas das famílias locais. Willemstad tem feiras de arte e estabelecimentos intimamente ligados às tradições locais, como a destilaria do famoso licor de Curaçao.

Dushi, que significa "bom", é uma das palavras mais usadas no idioma local

Porta de entrada

Localizado a poucos quilômetros da capital, o Aeroporto Internacional de Curaçao é a porta de entrada para a grande diversidade de atrações oferecidas no país. “O aeroporto é essencial para o desenvolvimento do turismo na ilha, atividade que resulta numa contribuição muito importante e hoje é um dos pilares da nossa economia”, descreve o ministro Cijntje.

A praia de Cas Abao oferece boa infraestrutura aos visitantes A praia de Cas Abao oferece boa infraestrutura aos visitantes

O aeroporto é administrado desde 2003 pela Curaçao Airport Partners (CAP), que tem a participação da brasileira CCR Aeroportos. “Além de desempenhar um papel importante para o turismo, o aeroporto facilita o comércio internacional”, lembra Jonny Andersen, CEO da CAP. “Estamos determinados em implementar ideias e iniciativas inovadoras para que o aeroporto esteja pronto para novos saltos de desenvolvimento.”

O CEO da CCR Aeroportos, Fabio Russo Correa, diz que é um orgulho para a empresa estar presente em um lugar tão especial e contribuir para proporcionar as melhores condições aos turistas que chegam a Curaçao. “Queremos que mais e mais brasileiros tenham a oportunidade de conhecer esse lugar maravilhoso.”

Mar cor de esmeralda é uma característica marcante da ilha

Além de Curaçao, a CCR Aeroportos participa da gestão de dois outros aeroportos no exterior: os de Quito (Equador) e de San José (Costa Rica). No Brasil, a empresa conquistou 16 novos aeroportos, concedidos no ano passado – fato inédito no transporte aéreo mundial, pois nunca tantos aeroportos foram assumidos de maneira simultânea por um operador. Agora, a CCR Aeroportos soma 17 aeroportos no Brasil sob sua responsabilidade, localizados em nove estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Turista aproveita balanço na praia de Kokomo

