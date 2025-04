Parceiros comerciais dos EUA buscam espaço para negociar, enquanto mercados derretem

BANGKOK - O impacto da explosão de aumentos de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reverberou nos mercados financeiros mundiais nesta segunda-feira, 7, enquanto os parceiros comerciais dos EUA se perguntavam se havia espaço para negociar acordos melhores.

Diversos países disseram que estavam enviando autoridades comerciais a Washington para tentar negociar as tarifas, que lançaram incertezas sobre as perspectivas econômicas globais, afetaram os mercados de ações e deixaram os aliados americanos se perguntando sobre o valor de seus laços com a maior economia do mundo. No entanto, o ministro da economia da Alemanha, Robert Habeck, foi desafiador ao chegar a uma reunião de ministros do comércio da União Europeia em Luxemburgo dizendo que a premissa das tarifas abrangentes era "absurda" e que as tentativas de países individuais de obter isenções não funcionaram no passado.

China acusou os EUA de não jogarem limpo com tarifas Foto: Mandel Ngan/AFP

“É importante que a UE se mantenha unida”, disse ele. Isso “significa deixar claro que estamos em uma posição forte — e os Estados Unidos estão em uma posição de fraqueza”.

A China, que reagiu na sexta-feira a Washington com tarifas de 34% sobre os produtos americanos e outras medidas de retaliação, acusou os EUA de não jogarem limpo.

“Colocar a ‘América em primeiro lugar’, acima das regras internacionais, é um ato típico de unilateralismo, protecionismo e intimidação econômica”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, aos repórteres.

O Partido Comunista, que está no poder, deu um tom de confiança, mesmo com a queda dos mercados de Hong Kong e Xangai. “O céu não cairá”, declarou o Diário do Povo, porta-voz oficial do partido. “Diante dos golpes indiscriminados dos impostos dos EUA, sabemos o que estamos fazendo e temos ferramentas à nossa disposição.”

Liderando grandes quedas em muitos mercados, o índice de referência de ações de Hong Kong, o Hang Seng, despencou 13,2%. O índice Shanghai Composite, por sua vez, perdeu 7,3%, apesar das medidas divulgadas pelos órgãos reguladores para estancar as perdas.

O Ministério do Comércio da China disse que as autoridades se reuniram com representantes de 20 empresas americanas, incluindo a Tesla e a GE Healthcare, durante o fim de semana, e pediram que elas tomassem “ações concretas” para resolver a questão das tarifas.

Durante a reunião, Ling Ji, um vice-ministro do comércio, prometeu que a China permanecerá aberta ao investimento estrangeiro, segundo a leitura do ministério.

Outras nações asiáticas buscam negociações

O Ministério do Comércio da Coreia do Sul disse que seu principal negociador, Inkyo Cheong, visitará Washington nesta semana para expressar as preocupações de Seul sobre as tarifas de 25% sobre os produtos coreanos e discutir formas de mitigar os danos às empresas sul-coreanas, que incluem grandes montadoras e fabricantes de aço.

O Paquistão também planejou enviar uma delegação a Washington neste mês para tentar negociar as tarifas de 29% sobre suas exportações para os EUA, segundo as autoridades. O primeiro-ministro ordenou que o ministro das Finanças, Muhammad Aurangzeb, avaliasse o possível impacto da tarifa sobre a frágil economia do Paquistão e elaborasse recomendações.

Os EUA importam anualmente cerca de US$ 5 bilhões em têxteis e outros produtos do Paquistão, que depende fortemente de empréstimos do Fundo Monetário Internacional e de outros credores. No Sudeste Asiático, o Ministro do Comércio da Malásia, Zafrul Abdul Aziz, disse que seu país tentará forjar uma resposta unida da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) às tarifas abrangentes de Trump. Como presidente do órgão de dez nações este ano, a Malásia liderará uma reunião na quinta-feira em sua capital, Kuala Lumpur, para discutir implicações mais amplas da guerra comercial sobre o comércio e os investimentos regionais, disse Zafrul aos repórteres.

“Estamos analisando os fluxos de investimento, a estabilidade macroeconômica e a resposta coordenada da ASEAN a essa questão tarifária”, disse Zafrul. Ele negou os relatos de que a Malásia havia imposto uma tarifa de 47% sobre as importações dos EUA, dizendo que a tarifa média real da Malásia sobre as exportações americanas é de 5,6%.

Ele disse que se reuniu com o embaixador dos EUA na Malásia para tentar esclarecer como os EUA chegaram à tarifa de 24%.

Indonésia planeja aumentar as importações dos EUA

A Indonésia, uma das maiores economias da região, disse que trabalharia com empresas para aumentar suas importações de trigo, algodão, petróleo e gás dos EUA para ajudar a reduzir seu superávit comercial, que foi de US$ 18 bilhões em 2024.

O Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos, Airlangga Hartarto, disse em uma entrevista à imprensa que a Indonésia não retaliará a nova tarifa de 32% sobre as exportações indonésias, mas usará a diplomacia para buscar soluções mutuamente benéficas.

Alguns vizinhos do sudeste asiático, incluindo Vietnã, Camboja, Laos e Mianmar, enfrentam tarifas de mais de 40%, o que dá à Indonésia uma pequena vantagem, observou ele./AP