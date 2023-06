Parcerias colocam Abyara e Direções no ranking do Top Imobiliário

A Abyara, juntamente com Lopes e Direções, faz parte da trinca de Vendedoras independentes do ranking do Top Imobiliário. Quarta colocada, a Abyara participou de 19 lançamentos em 2022, que totalizam 3.003 unidades com previsão de ocupar 261,57 mil m² de área construída e VGV estimado de R$ 2,32 bilhões.

O presidente da empresa, Bruno Vivanco, conta que desde 10 de fevereiro último a Abyara se tornou uma marca licenciada pelo grupo Nexpe, que naquele mesmo mês teve aceito pela Justiça seu pedido de recuperação judicial. As alegações foram a sequência de crises econômicas e um passivo trabalhista.

“Antes de o grupo entrar com a recuperação judicial, nós assinamos um contrato de licenciamento da marca Abyara. Então, hoje, o Caetano Capano Jr. e eu, que estamos há 28 anos na empresa, temos uma pessoa jurídica que tem o licenciamento da marca. Mantivemos toda a estrutura embaixo de um novo CNPJ”, diz.

No entanto, o desempenho que levou a Abyara ao ranking diz respeito a 2022, quando ainda estava vinculada ao grupo Nexpe. E a estratégia que resultou em uma performance capaz de levá-la ao Top Imobiliário foi, segundo o executivo, continuar atendendo bem os incorporadores, em uma parceria que sempre procura dar consultoria sobre os projetos. “Nos envolvemos com o incorporador desde o planejamento do produto. Muitas vezes, ele nos consulta até antes de comprar o terreno.” Ao mesmo tempo, diz que ter bons produtos é incentivo aos corretores.

Pela primeira vez no ranking, a Direções atuou no lançamento de 11 empreendimentos compostos por 2.942 unidades, que somam 268,7 mil m² e têm VGV potencial de R$ 1,02 bilhão. Há 14 anos no mercado, tem suas atividades localizadas basicamente em Osasco, Carapicuíba e Barueri, intermediando produtos que vão do Minha Casa Minha Vida ao médio padrão.

Segundo Alan Bruno, a empresa buscou ser parceira de pequenas e médias incorporadoras para ajudá-las a se tornarem maiores e crescer com elas. “Temos um grau de relacionamento muito próximo, o que fez com que a Direções não fosse apenas uma empresa de vendas, mas uma extensão da própria incorporadora. Esse foi o nosso grande diferencial e possibilitou que crescêssemos”, afirma. A Direções também atua como correspondente da Caixa.