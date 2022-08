‘Parece que estamos caminhando para o controle da inflação no Brasil’, diz presidente do Bradesco

O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, disse nesta terça-feira, 9, que a inflação segue pressionada no mundo, mas no Brasil parece que o Banco Central está caminhando para o controle, com os índices de preços tendendo agora a começar a cair.

“Veja a inflação na Europa e nos Estados Unidos e a que estamos vivendo no país. Me parece que estamos caminhando para o controle no Brasil”, disse em debate no Febraban Tech, evento que teve em sua abertura um painel com presidentes de bancos. Além do Bradesco, Banco do Brasil (Fausto Ribeiro) e Caixa (Daniella Marques) também participaram.

Lazari falou do rearranjo das cadeias globais de fornecimento, que ganhou força com a pandemia e depois com a guerra na Ucrânia. “O jargão mais conhecido é que deveríamos trabalhar perto dos países, comprando dos mais perto e amigos naturais”, disse ele, falando do conceito que vem ganhando força no comércio internacional recentemente, o ‘near-shore’ (proximidade). “Entendo que o Brasil tem papel preponderante e próximo de mais países do que qualquer outro do planeta. O Brasil tem oportunidade de ouro de aproveitar isso.”

Continua após a publicidade

Bradesco diz que rearranjo das cadeias globais de fornecimento, que ganhou força com a pandemia e depois a guerra na Ucrânia

“Infelizmente com o advento da Rússia e Ucrânia, as cadeias foram questionadas e um houve pequeno colapso nas cadeias globais, como de commodities e petróleo.” Esse movimento, disse o presidente do Bradesco, trouxe inflação no mundo. “Não acho que as cadeias globais serão quebradas, acho que serão restabelecidos, mas é bom pensarmos como não sermos pegos de surpresa.”

“O Brasil tem uma enormidade de competências que passam pelo suprimentos alimentar que nos colocam em vantagem nesse novo mundo depois da pandemia e da guerra, que espero que acabe em breve”, conclui Lazari, falando da transição energética que está ocorrendo no mundo.