O Magic Kingdom, que fica dentro do Walt Disney World Resort, em Orlando, na Flórida, foi o parque temático mais visitado do mundo no ano de 2022, com cerca de 17,1 milhões de visitantes. A informação é do relatório mais recente da Themed Entertainment Association, associação internacional sem fins lucrativos que representa profissionais do setor, em parceria com a consultoria AECOM. O relatório foi divulgado em junho de 2023.

Parques temáticos da Disney e da Universal dominam os dez primeiros lugares na lista dos que tiveram mais visitantes no ano. Veja o ranking abaixo.

Somente o parque Magic Kingdom, no Walt Disney World Resort, teve cerca de 17,1 milhões de visitantes em 2022. Foto: Monica Nobrega/Estadão

1. Magic Kingdom (Walt Disney World Resort)

17,1 milhões de visitantes em 2022

Primeiro parque a ser inaugurado no Walt Disney World Resort, em 1971, o Magic Kingdom é dedicado a contos de fadas e personagens, com atrações como o famoso Castelo da Cinderela .

. Local: Lake Buena Vista, Flórida, Estados Unidos

Parque Magic Kingdom, da Disney, é famoso pelo castelo da Cinderela. Foto: Monica Nobrega/Estadão

2. Disneyland Park (Disneyland Resort)

16,9 milhões de visitantes em 2022

A Disneyland foi o primeiro parque inaugurado pela Walt Disney Company, com inspiração em seus personagens, e foi o único projetado e construído sob a supervisão direta de Walt Disney. O parque abriu em julho de 1955, sendo revelado em um especial de TV no canal americano ABC. O local passou por expansões e renovações desde então.

Local: Anaheim, Califórnia, Estados Unidos

3. Universal Studios Japan

12,35 milhões de visitantes em 2022

Aberto em 2001, foi o primeiro parque da Universal Studios a ser inaugurado fora dos Estados Unidos. O Universal Studios Japan tem atrações semelhantes às do Universal Orlando Resort e do Universal Studios Hollywood, com áreas dedicadas a Harry Potter, Minions, Jurassic Park, Super Nintendo, entre outros.

Local: Osaka, Japão

4. Tokyo Disneyland (Tokyo Disney Resort)

12 milhões de visitantes em 2022

O parque Tokyo Disneyland foi o primeiro parque temático da Disney a ser construído fora dos Estados Unidos, sendo inaugurado em 1983. Ele foi projetado com base na Disneyland da Califórnia e no Magic Kingdom. O Tokyo Disneyland e o Tokyo DisneySea, que formam o Tokyo Disney Resort, não pertencem à The Walt Disney Company; a Oriental Land Company é proprietária do parque e licencia propriedade intelectual da Disney.

Local: Tóquio, Japão

5. Universal’s Islands Of Adventure (Universal Orlando Resort)

11 milhões de visitantes em 2022

Segundo parque a ser inaugurado no Universal Orlando Resort, em 1999, o Islands of Adventures simula uma jornada de exploração de suas diferentes ilhas, que incluem a The Wizarding World of Harry Potter, Skull Island (da franquia King Kong), Jurassic Park, entre outras.

Local: Orlando, Flórida, Estados Unidos

6. Disney’s Hollywood Studios (Walt Disney World Resort)

10,9 milhões de visitantes em 2022

Terceiro parque a ser construído no Walt Disney World Resort, em 1989, o Hollywood Studios é inspirado na era de ouro de Hollywood, na Califórnia, sendo dedicado a mundos imaginados dos filmes, TV, música e teatro.

Local: Lake Buena Vista, Flórida, Estados Unidos

7. Universal Studios Florida (Universal Orlando Resort)

10,75 milhões de visitantes em 2022

O Universal Studios Florida é um parque temático baseado em filmes, televisão e outros aspectos da indústria do entretenimento. Operado pela NBCUniversal, ele foi o primeiro parque a ser inaugurado no Universal Orlando Resort, em 1990. Muitas atrações do parque foram desenvolvidas em colaboração com diretores, produtores e atores dos filmes em que eram baseadas.

Local: Orlando, Flórida, Estados Unidos

8. Tokyo DisneySea (Tokyo Disney Resort)

10,1 milhões de visitantes em 2022

O Tokyo DisneySea é um parque com tema náutico e sete”portos” diferentes: Mediterranean Harbor, American Waterfront, Lost River Delta, Port Discovery, Mermaid Lagoon, Arabian Coast e Mysterious Island. O Tokyo DisneySea e seu vizinho Tokyo Disneyland não pertencem à The Walt Disney Company; a Oriental Land Company é proprietária do parque e licencia propriedade intelectual da Disney.

Local: Tóquio, Japão

9. Epcot (Walt Disney World Resort)

10 milhões de visitantes em 2022

O Epcot foi o segundo parque a ser inaugurado no Walt Disney World Resort, em 1982, inspirado por um conceito não realizado da década de 1960 de uma cidade planejada futurista e utópica que pertenceria à Disney. O parque é dedicado à celebração da inovação tecnológica e de culturas internacionais.

Local: Lake Buena Vista, Flórida, Estados Unidos