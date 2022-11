Passagens aéreas caem 9,48% em novembro; veja as maiores variações de preço no IPCA-15

Publicidade

As passagens aéreas voltaram a cair de preço em novembro, após dois meses de altas, e registraram queda de 9,48% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação, divulgado nesta quinta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Passagens aéreas ficaram mais baratas em novembro, segundo IPCA-15 Foto: Fábio Motta/Estadão

Em outubro, as passagens aéreas tiveram alta de 28,17%, sendo o terceiro item que mais encareceu naquele mês. Em novembro, no entanto, o produto é o segundo com maior queda de preço, atrás apenas do melão, que ficou 9,96% mais barato neste mês.

Entre os itens que ficaram mais baratos, são destaques também a abobrinha (-9,22%), a manga (-7,08%) e o repolho (-6,66%).

Confira os 10 itens que mais caíram de preço em outubro

Melão: - 9,96% Passagens aéreas: -9,48% Abobrinha: -9,22% Manga: -7,08% Repolho: -6,66% Leite longa vida: -6,28% Feijão mulatinho: -4,50% Feijão fradinho: -3,78% Peito bovino: -3,42% Feijão carioca: -3,39%

Altas

Apesar das quedas, o IPCA-15 registrou alta de 0,53% em novembro, após ter subido 0,16% em outubro. À exceção de Comunicação, que ficou estável, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados encareceram em novembro. Os maiores impactos vieram de Alimentação e bebidas (0,54%) e Saúde e cuidados pessoais (0,91%), ambos com 0,12 pontos percentuais.

O tomate foi o item que apresentou maior aumento de preço em novembro, com alta de 17,79%. Todos os dez itens que mais encareceram no mês são alimentos. Após o tomate, goiaba (15,41%), cebola (13,79%) e banana-maçã (13,42%) seguem a lista.

