THE NEW YORK TIMES - Em 2023, a economia dos Estados Unidos superou em muito as expectativas. Uma recessão amplamente prevista nunca aconteceu. Muitos economistas (embora eu não me inclua) argumentaram que, para reduzir a inflação, seriam necessários anos de alto desemprego; em vez disso, tivemos uma desinflação impecável, uma queda rápida da inflação sem nenhum custo visível.

PUBLICIDADE Mas a história tem sido muito diferente na maior economia do mundo (ou segunda maior, dependendo da medida). Alguns analistas esperavam que a economia chinesa crescesse depois que o país suspendeu as medidas draconianas da “covid zero”, que havia adotado para conter a pandemia. Em vez disso, a China teve um desempenho inferior em praticamente todos os indicadores econômicos, exceto no PIB oficial, que supostamente cresceu 5,2%. Mas há um ceticismo generalizado em relação a esse número. Nações democráticas, como os Estados Unidos, raramente politizam suas estatísticas econômicas - embora eu me pergunte novamente se Donald Trump voltará ao cargo -, mas os regimes autoritários costumam fazê-lo.

E, de outras maneiras, a economia chinesa parece estar tropeçando. Até mesmo as estatísticas oficiais dizem que a China está sofrendo uma deflação no estilo do Japão e um alto índice de desemprego entre os jovens. Não se trata de uma crise total, pelo menos por enquanto, mas há motivos para acreditar que a China está entrando em uma era de estagnação e decepção.

Por que a economia da China, que há apenas alguns anos parecia estar caminhando para a dominação mundial, está com problemas?

Xi Jinping cumprimenta diplomatas em encontro em Pequim: presidente chinês é criticado por condução da economia Foto: Li Xueren/Xinhua/EFE/EPA

Parte da resposta é a má liderança. O presidente Xi Jinping está começando a parecer um mau gestor econômico, cuja propensão a intervenções arbitrárias - algo que os autocratas tendem a fazer - sufocou a iniciativa privada.

Mas a China estaria em apuros mesmo que Xi fosse um líder melhor do que é.

Há muito tempo ficou claro que o modelo econômico da China estava se tornando insustentável. Como observa Stewart Paterson, o gasto do consumidor é muito baixo como porcentagem do PIB, provavelmente por vários motivos diferentes. Entre eles estão a “repressão financeira” - o pagamento de juros baixos sobre a poupança e os empréstimos baratos a alguns favorecidos -, que retém a renda familiar e a desvia para investimentos controlados pelo governo; uma rede de segurança social fraca, que faz com que as famílias acumulem poupança para lidar com possíveis emergências; e muito mais.

Com os consumidores comprando tão pouco, pelo menos em relação à capacidade produtiva da economia chinesa, como o país pode gerar demanda suficiente para manter essa capacidade em uso? A principal resposta, como aponta Michael Pettis, tem sido promover taxas de investimento extremamente altas, mais de 40% do PIB. O problema é que é difícil investir tanto dinheiro sem ter retornos extremamente decrescentes.

É verdade que taxas de investimento muito altas podem ser sustentáveis se, como a China no início dos anos 2000, você tiver uma força de trabalho em rápido crescimento e um alto crescimento da produtividade à medida que se aproxima das economias ocidentais. Mas a população em idade ativa da China atingiu seu pico por volta de 2010 e vem diminuindo desde então. Embora a China tenha demonstrado uma capacidade tecnológica impressionante em algumas áreas, sua produtividade geral também parece estar estagnada.

Em resumo, essa não é uma nação que pode investir produtivamente 40% do PIB.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Esses problemas têm sido bastante óbvios há pelo menos uma década. Por que eles só estão se tornando agudos agora? Bem, os economistas internacionais gostam de citar a Lei de Dornbusch: “A crise demora muito mais para chegar do que você imagina, e depois acontece muito mais rápido do que você imaginava”. O que aconteceu no caso da China foi que o governo conseguiu mascarar o problema do gasto inadequado do consumidor por vários anos promovendo uma gigantesca bolha imobiliária. Na verdade, o setor imobiliário da China tornou-se insanamente grande para os padrões internacionais. Mas as bolhas acabam estourando. Para observadores externos, o que a China deve fazer parece simples: acabar com a repressão financeira e permitir que mais renda da economia flua para as famílias, além de fortalecer a rede de segurança social para que os consumidores não sintam a necessidade de acumular dinheiro. E, ao fazer isso, o governo pode reduzir seus gastos insustentáveis com investimentos.

Mas há atores poderosos, especialmente empresas estatais, que se beneficiam da repressão financeira. E quando se trata de fortalecer a rede de segurança, o líder desse regime supostamente comunista soa um pouco como o governador do Mississippi, denunciando o “assistencialismo” que cria “pessoas preguiçosas”.

Então, até que ponto devemos nos preocupar com a China? De certa forma, a economia atual da China lembra a do Japão após o estouro de sua bolha na década de 1980. Entretanto, o Japão acabou gerenciando bem seu problema. Evitou o desemprego em massa, nunca perdeu a coesão social e política, e o PIB real por adulto em idade ativa aumentou 50% nas três décadas seguintes, não muito abaixo do crescimento dos Estados Unidos.