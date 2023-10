Paul Krugman: Um Nobel de Economia para mostrar como as mulheres são importantes

THE NEW YORK TIMES - O progresso tecnológico é uma fonte fundamental de crescimento econômico, mas os seus efeitos nem sempre são totalmente captados pelos seus resultados no Produto Interno Bruto (PIB). Por vezes, uma nova tecnologia muda tudo — a forma como trabalhamos, a forma como vivemos, a forma como nos relacionamos uns com os outros na sociedade.

Consideremos, por exemplo, os efeitos da pílula anticoncepcional.

Se nunca lhe ocorreu que o controle moderno da natalidade era uma tecnologia transformadora ou, de um modo mais geral, que a expansão da capacidade de escolha das mulheres tinha efeitos econômicos e sociais profundos, você não está sozinho. Existem inúmeros livros e artigos sobre os impactos econômicos, por exemplo, da globalização e da tecnologia da informação.

Mas em 2002, quando Claudia Goldin e Lawrence F. Katz publicaram um artigo intitulado O poder da pílula: os anticoncepcionais orais e as decisões de carreira e de casamento das mulheres, estavam entrando num campo pouco povoado.

Na segunda-feira, 9, Goldin, professora em Harvard, recebeu o Prêmio Nobel de Economia em reconhecimento pelo seu papel no avanço da nossa compreensão dos resultados do mercado de trabalho das mulheres. Foi uma homenagem muito merecida.

De fato, na minha opinião, o anúncio do Prêmio Nobel deixou Goldin um pouco abaixo do esperado, ao não referir as suas contribuições extremamente importantes para além da questão do trabalho das mulheres. Em particular, não mencionou o seu trabalho sobre a desigualdade em termos mais gerais, nomeadamente o seu papel na documentação do declínio súbito e drástico da desigualdade que ocorreu na década de 1940, criando a sociedade de classe média em que cresci (e que agora foi destruída).

O que não quer dizer que o trabalho das mulheres seja uma questão menor. Trata-se de um assunto extremamente importante, cujo estudo foi iniciado por Goldin.

Vejamos: durante a maior parte da década de 1960, as mulheres americanas na sua idade ativa tinham menos de metade das probabilidades de fazer parte da força de trabalho remunerada do que os homens; em 2000, três quartos da diferença de gênero na participação na força de trabalho tinham sido eliminados.

Isto representou um grande aumento da oferta de mão de obra da economia e, por conseguinte, do PIB potencial; os meus cálculos de base sugerem que o impacto do aumento do emprego feminino no crescimento econômico era comparável, digamos, aos efeitos da globalização.

Mas o efeito sobre o PIB foi apenas uma parte da história.

Em 2006, Goldin publicou uma panorâmica extraordinária sobre a história do trabalho feminino na América. Como documentou, a percentagem de mulheres na força de trabalho remunerada aumentou de forma constante entre 1930 e 1970, um aumento que Goldin atribuiu à combinação da mudança da economia do trabalho manual para o trabalho administrativo e ao aumento da educação feminina, juntamente com a difusão de tecnologias domésticas como geladeiras e máquinas de lavar roupa, que libertaram mais mulheres casadas para trabalhar fora de casa.

Mas essas mudanças, argumentou ela, não alteraram fundamentalmente a forma como a sociedade e as próprias mulheres pensavam sobre o trabalho feminino. Na maior parte dos casos, as mulheres eram vistas e viam-se a si próprias como trabalhadoras secundárias, trabalhando para complementar o rendimento das suas famílias, mas prontas a abandonar a força de trabalho se tivessem filhos ou se os seus maridos ganhassem o suficiente para não precisarem do dinheiro.

No entanto, por volta de 1970, verificou-se aquilo a que Goldin chamou uma “revolução silenciosa” no papel econômico das mulheres, uma vez que elas começaram a encarar o trabalho da mesma forma que os homens. Viram-se a si próprias como tendo a probabilidade de permanecer empregadas mesmo depois do casamento, o que as levou a obter mais educação, a casarem-se mais tarde e, tal como os homens sempre fizeram, a verem os seus empregos como uma parte importante da sua identidade. Tratou-se de uma profunda transformação da sociedade — eu diria que para melhor.

E um importante facilitador dessa transformação foi a pílula anticoncepcional, que tornou mais fácil para as mulheres adiar o casamento, o que, por sua vez, escreveu Goldin, significou que elas “podiam ser mais sérias na faculdade, planejar um futuro independente e formar as suas identidades antes do casamento e da família”.

Dito isto, não se deve cair num determinismo tecnológico grosseiro. Goldin e Katz observaram que a pílula não teve os seus efeitos mais profundos até que as restrições legais que a tornavam indisponível para a maioria das mulheres solteiras foram removidas no final da década de 1960. O último artigo de Goldin, publicado no momento em que recebeu o Nobel, intitula-se Por que é que as mulheres ganharam e sublinha a importância de uma grande ampliação dos direitos das mulheres entre 1965 e 1973.

E quando estava revendo o trabalho de Goldin para esta coluna, não pude deixar de me perguntar se essas vitórias estariam em perigo.

Muitos dos comentários que tenho visto sobre Goldin desde o anúncio do Nobel estão concentrados nas perspectivas de remoção das barreiras restantes ao progresso das mulheres. Mas no atual ambiente político, penso que nós também devemos nos preocupar com o retrocesso. Os conservadores conseguiram anular o caso Roe v. Wade, com muitos Estados vermelhos (republicanos) proibindo rapidamente o aborto. Uma fração significativa está agora tentando restringir o acesso ao controle da natalidade, e não se deve partir do princípio de que isso não vai acontecer.

No entanto, para além do mau presságio, este é um momento maravilhoso para a profissão de economista. A investigação pioneira de Claudia Goldin, profundamente enraizada na história, mas extremamente relevante para o presente, é um modelo do que a ciência social deve ser. Este é verdadeiramente um Nobel para celebrar.