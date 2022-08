Guedes afirma que taxa de desemprego vai para 8% antes de o ano acabar

SÃO PAULO e BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, projetou uma taxa de desemprego no Brasil caindo para 8% até o fim do ano. “O Brasil vai surpreender. A taxa de desemprego, que era 12% quando a doença chegou, foi a 14,9%, quase 15%, voltou para 12%, 11%, 10%, 9,3%, e vai para 8% antes de o ano acabar. E 8% não se vê desde 2003, 2004″, disse o ministro nesta terça-feira, 9, durante cerimônia de abertura do congresso da Abrasel, associação que reúne bares e restaurantes. “Vamos terminar com a menor taxa de desemprego em 10 ou 15 anos”, acrescentou.

Paulo Guedes, ministro da Economia de Jair Bolsonaro; Guedes voltou a fazer projeções positivas sobre a economia, mas dados não indicam um cenário realmente favorável Foto: Adriano Machado/Reuters

A taxa de desemprego no Brasil medida pelo IBGE ficou em 9,3% no segundo trimestre do ano – menor patamar para o período desde 2015.

A dois meses das eleições em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tentará reeleição, o ministro da Economia sustentou que o País tem “tudo” para iniciar um novo ciclo de crescimento, com o Produto Interno Bruto (PIB) devendo crescer em 2022 mais do que os 2,2% estimados por economistas.

Ele ressaltou também que uma avalanche de investimentos está vindo para o Brasil, citando R$ 890 bilhões já contratados. “Só temos que ter juízo, votar direitinho, fazer a coisa certa, seguir o caminho da prosperidade... Está tudo arrumado”, declarou Guedes em seu discurso.

Ao elencar medidas lançadas contra os efeitos da pandemia, o ministro destacou também que 95 mil empresas já contrataram R$ 9,7 bilhões pelo Pronampe, programa de financiamento voltado a micro e pequenas empresas.