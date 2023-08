Paulo Guedes e Primo Rico se associam para lançar MBA digital

Oito meses depois de deixar o governo, exaurido pelos quatro anos que passou em Brasília, remando contra a maré para levar adiante sua agenda liberal, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, de 73 anos, parece já ter recarregado plenamente as baterias, para retomar sua vida na iniciativa privada.





Guedes e Nigro em gravação de 'aula magna' do ex-ministro, para o novo MBA a ser lançado pelo Grupo Primo Foto: DIVULGAÇÃO

Além de assumir o comando no Brasil da Fundación Internacional para la Libertad (FIL), do escritor Mario Vargas Llosa, prêmio Nobel de Literatura em 2010, e de virar sócio da Legend Capital e da Ivy, empresa de investimentos dedicada à área de transição energética, Guedes agora se associou com o Grupo Primo, do influenciador financeiro Thiago Nigro, o Primo Rico, para lançar um MBA digital em Macroeconomia e Portfolio Management. “É um privilégio ter um parceiro do tamanho do Paulo Guedes em nosso negócio de educação executiva”, afirma Nigro.

De acordo com Guedes, a iniciativa representa uma nova fase, adaptada à era digital, de sua trajetória no mercado financeiro – no qual teve atuação destacada, como um dos fundadores do antigo Banco Pactual (hoje BTG Pactual), em 1983 – e na área educacional – na qual lançou o primeiro curso de MBA Executivo do País, nos anos 1980, quando estava à frente do Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais), e atuou como investidor em grandes empresas do setor, como Abril Educação e Ânima, no início da década passada.

“De certa forma, estou às voltando às minhas raízes com esses jovens do digital, usando toda a experiência que eu tive no mercado financeiro e educacional e mais recentemente no governo”, afirmou Guedes ao Estadão. “Meu principal objetivo é distribuir conhecimento. Não adianta oferecer um conteúdo de excelência para um grupo restrito de pessoas. Então, essa parceria é a chance de unir a minha trajetória com a expertise e a capacidade extraordinária de distribuição que eles têm.”

Fundado em 2016 por Nigro, hoje com 32 anos, o Grupo Primo atua nas áreas de educação e consultoria financeira e tornou-se, segundo ele, a maior plataforma digital de disseminação de conhecimento sobre o mundo dos negócios e dos investimentos do País. Autor do best-seller Do mil ao milhão sem cortar o cafezinho, livro mais vendido no Brasil em 2020 e 2021, Nigro diz que o grupo tem cerca de 200 mil alunos ativos em seus diversos cursos, dirigidos tanto para quem quer começar a investir ou quer investir melhor quanto para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Hoje, 60% dos profissionais do mercado são formados pelo grupo, de acordo com ele, por meio de uma plataforma própria chamada Topinvest.

Nigro afirma que o grupo tem um dos maiores canais de finanças do YouTube no mundo, o maior perfil de finanças do Instagram e dois dos maiores podcasts sobre finanças e negócios do Brasil, o PrimoCast e Os Sócios. No total, pelas suas contas, são mais de vinte milhões de seguidores nas redes sociais e serviços de streaming. “Quando comecei a ensinar as pessoas, a gente tinha 350 mil CPFs investindo na Bolsa. Hoje, são cinco milhões. Acredito que eu tenha contribuído para uma parte relevante desse resultado.”

O novo curso, cujo objetivo é mostrar aos alunos como a avaliação do cenário macroeconômico pode ajudar na tomada de decisões de investimento, terá a duração de 360 horas e deverá contar com quatro “aulas magnas” gratuitas do próprio Guedes, a serem transmitidas entre os dias 18 e 25 de setembro. Só depois deverão ser abertas as inscrições aos interessados, conforme o cronograma definido pelo grupo.

“O conceito básico do curso é o caminho da prosperidade. Os ciclos econômicos, de curto e de longo prazos, são a bússola desse caminho, que eu quero ajudar a difundir e popularizar”, diz Guedes. “As ciências econômicas são uma ferramenta muito poderosa para a vida dos indivíduos, das empresas e das nações. Então, é bom levar a economia a sério.”

Capilaridade

O novo MBA de “macroeconomia aplicada”, como prefere dizer o ex-ministro, contará também com professores do Insper, da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e da FIA (Fundação Instituto de Administração), entre outras instituições, que já atuam em outros cursos do Grupo Primo, e com a participação de figuras que trabalharam com ele no governo, no Ibmec e no Pactual.

Os nomes da turma que atuou com Guedes, porém, ainda são mantidos em sigilo, porque os contratos, segundo o grupo, ainda não foram assinados. O preço do novo MBA também não foi revelado, mas deverá ser bem menor, conforme as informações obtidas pelo Estadão, do que os preços de cursos do gênero nas principais faculdades, que chegam a R$ 70 mil por ano, graças à capilaridade e ao alcance das plataformas do Grupo Primo.

Hoje, o grupo oferece cursos básicos, com duração limitada, e um serviço por assinatura, oferecido por meio de uma plataforma de educação continuada batizada de Finclass, que traz depoimentos de figuras renomadas, do Brasil e do exterior, como Guilherme Benchimol, fundador da corretora XP, que detém 20% do Grupo Primo e um assento no conselho de administração, o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan e o Howard Marks, co-fundador da Oaktree Capital Management, uma gestora de recursos dos Estados Unidos.

O Grupo Primo já oferece também outros cursos de MBA, como o de Private Banking e Asset Allocation, com o próprio Nigro, o de Value Investment, com Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores individuais da Bolsa no País, o de Vendas, Marketing e Geração de Valor, com o empresário Flávio Augusto da Silva, fundador da rede Wise Up, e o de Marketing, Publicidade e Construção de Imagem, com o publicitário Washington Olivetto. Mas, apesar do sucesso que alcançaram, a expectativa é de que o MBA lançado em parceria com Guedes quebre paradigmas.

“Acredito que o projeto que a gente vai lançar com o Paulo Guedes sobre macroeconomia e portfólio management será a coroação desse processo. É provavelmente o nosso maior projeto até hoje”, diz Nigro. “Faltava isso no nosso cardápio e acho que não tem chance de não dar certo.”

Por ora, a parceria está restrita ao novo curso, que Guedes encara como “uma semente”. Mas, dependendo dos resultados, a sociedade no MBA poderá render frutos. “Existem possibilidades para o futuro. Tem muitas coisas para a gente fazer”, diz Nigro. Ele chegou a propor um “casamento” imediato com o ex-ministro. Mas Guedes preferiu fazer primeiro uma experiência, antes de aprofundar sua relação com o grupo. “Eu sou antigo. Antes de casar, eu namoro”, afirmou.