Apesar dos reveses, Paulo Guedes deixa legado liberal na economia

Com o governo Bolsonaro chegando ao fim, a herança do ministro da Economia, Paulo Guedes, virou alvo de discussões apaixonadas. Embora sua atuação tenha gerado muita controvérsia desde o princípio, agora, às vésperas de ele deixar o cargo, em 1º de janeiro, a polêmica em torno do assunto esquentou ainda mais.

De um lado, estão o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seus aliados, de primeira e de última hora, que procuram emplacar a narrativa de que Guedes deixará uma “herança maldita”, reciclando a estratégia usada contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no início do mandato do petista, em 2003.

O ministro Paulo Guedes com o presidente Jair Bolsonaro: falta de apoio para implementação da agenda liberal

Do outro, estão os que atribuem ao “espólio” de Guedes um valor respeitável e valorizam seu trabalho especialmente por ter rompido o “consenso social-democrata” formado desde a redemocratização entre o PT, o PSDB e outros partidos de esquerda e de centro, que levou à escalada dos gastos públicos e ao aumento da carga tributária.

Se dependesse da paixão dos dois grupos, o “cabo de guerra” poderia se estender até o fim dos tempos, com cada um puxando a corda para o seu lado. Em meio à polarização política predominante no País, é difícil imaginar que um dos lados possa mudar seu discurso, reconhecendo que o outro está certo.

Ainda assim, ao analisar a questão de um ponto de vista objetivo, com base nos números e nas realizações efetivas de Guedes durante os quatro anos em que comandou a economia, ele implementou ou apoiou uma série de medidas liberalizantes e tudo indica que deverá entregar o posto com as contas públicas sob controle e os principais indicadores apontando uma melhora na economia.

Guedes conseguiu imprimir uma marca liberal à sua gestão, reduzindo a presença do Estado na economia, e aprofundou as mudanças iniciadas no governo Temer, com a reforma trabalhista, o fim dos subsídios nos empréstimos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a adoção do teto de gastos, que limitou a despesa de um ano ao nível do ano anterior corrigido pela inflação.

“Nos últimos anos, a gente caminhou bastante em direção a uma economia muito mais liberal, muito mais orientada pelo setor privado e com menos intervenção do Estado”, diz José Marcio de Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos e colunista do Estadão. “A diminuição do tamanho do Estado é um dos pontos importantes de qualquer projeto liberal, principalmente no Brasil, onde o Estado representa 40% do PIB (Produto Interno Bruto).”

Medidas microeconômicas

Apesar de reformas estruturantes como a tributária e a administrativa terem “subido no telhado”, a lista de realizações inclui a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, a privatização da Eletrobras, a venda de participações de estatais em empresas privadas, o corte de impostos e diversas medidas microeconômicas, que mexem com o subterrâneo da economia, mas cujos efeitos só deverão ser sentidos, em toda a sua extensão, dentro de alguns anos. “A gente acabou tendo mais ruídos em relação a propostas que não andaram do que o reconhecimento de muitas que andaram e surtiram bons efeitos na economia”, afirma Rafaela Vitoria, economista-chefe do Banco Inter.

Do ponto de vista fiscal, os resultados revelam um quadro bem mais tranquilo do que apontavam as previsões de muitos economistas. Mesmo com a realização de gastos extraordinários de quase R$ 700 bilhões para o combate à pandemia, que representaram 10% do PIB, a equipe econômica deverá entregar as contas públicas a Lula em situação melhor do que recebeu, em 2019 (leia a reportagem sobre as 20 principais medidas de liberalização da economia implementadas na atual gestão). “Poucas pessoas comemoram redução de gasto do governo, porque só verão o benefício disso no médio e no longo prazo”, diz Rafaela. “Não é uma atitude popular para nenhum governo cortar gastos, mas eu diria que esse é um bom legado.”

É certo que, para acomodar interesses políticos, Guedes aceitou vários aumentos de despesas. Mesmo excluindo da conta o furo do teto na pandemia, ele deu seu aval à chamada PEC Kamikaze, que turbinou gastos sociais três meses antes das eleições e representou um aumento de R$ 41,3 bilhões nas despesas previstas no Orçamento aprovado originalmente pelo Congresso. Também apoiou a exclusão dos pagamentos de precatórios do teto e a mudança na fórmula de cálculo de seu valor – uma medida considerada por muitos analistas como casuística, por ter aberto espaço de forma artificial para gastos adicionais.

Agora, como a arrecadação de tributos bateu recorde e as despesas tiveram uma queda significativa com o congelamento dos salários dos servidores, os gastos extras acabaram não afetando o resultado primário nem a dívida pública. “Para um liberal como o Paulo Guedes, que busca a menor intervenção do Estado na economia, a queda de impostos e uma privatização ampla, a boa gestão fiscal é um elemento importante nesse conjunto de coisas”, diz Pedro Jobim, economista-chefe da gestora de recursos Legacy Capital.

Continua após a publicidade

Conflitos institucionais

Provavelmente, o legado de Guedes seria mais robusto se não tivessem ocorrido tantas turbulências durante o percurso. Primeiro, houve a pandemia. Além de o coronavírus ter levado a vida de quase 700 mil brasileiros, desorganizou as finanças públicas e a economia do País e do mundo, provocando falta de produtos, encarecimento dos fretes e aumento da inflação aqui e lá fora.

Depois, houve os conflitos institucionais envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e as dificuldades de relacionamento do governo com o Congresso, em especial nos primeiros dois anos de seu mandato, e com o Judiciário. Além das críticas naturais da oposição, a agenda liberal de Guedes foi bombardeada também dentro do próprio governo, pelo “fogo amigo” de políticos e militares que integravam o círculo mais próximo a Bolsonaro, de visão mais desenvolvimentista, e até pelo próprio presidente.

Guedes costuma dizer que suas realizações devem ser medidas não só pelo que conseguiu entregar, mas também pelo que evitou que o chefe e seus colegas na Esplanada dos Ministérios fizessem, na direção oposta de sua pregação liberal. Apesar das “juras de amor eterno” de Bolsonaro, tornou-se evidente com o tempo que o ministro havia perdido o status de “Posto Ipiranga” que lhe fora conferido ainda na campanha de 2018.

Pelas seguidas rasteiras que levou de Bolsonaro, as especulações sobre sua saída do governo se tornaram recorrentes, agitando a turma da avenida Faria Lima, em São Paulo, onde se concentram as sedes das instituições financeiras do País, que viam nele uma garantia de que os gastos não sairiam de controle, produzindo efeitos dramáticos nas contas públicas e na economia como um todo.

Em meados do ano passado, quando a boataria sobre a saída de Guedes rolava solta na praça, o cientista político Lucas de Aragão, da Arko Advice, recorreu a uma metáfora futebolística, para explicar a situação. “O mercado em geral achava que o Paulo Guedes seria o Messi (craque da seleção argentina), o número 10 da economia, que iria fazer golaço de tudo que é jeito, de calcanhar, de bicicleta”, afirmou. “Mas hoje o investidor o vê mais como um goleiro, cuja missão é evitar desastres maiores.”

Sociais-democratas

Continua após a publicidade

Ironicamente, como se tudo isso já não bastasse para minar a sua capacidade de implementar sua agenda, Guedes ainda sofreu desde o início de sua gestão a artilharia desferida por um grupo de economistas considerados liberais, que nunca rezaram pela mesma cartilha que ele e que acabaram apoiando Lula no segundo turno das eleições.

“Esses economistas são chamados de liberais pela esquerda, mas na verdade são bem menos liberais do que o Paulo. Eles sempre defenderam a intervenção do governo na economia para resolver problemas que consideram não resolvidos pelo setor privado, como a desigualdade e outras questões sociais”, diz Camargo. “Acredito que tem muito a questão de ego, mas há também uma oposição ideológica. Muitos desses economistas são ligados ao PSDB e à Marina Silva, do Rede Sustentabilidade, e seguem conceitos sociais-democratas”, afirma Jobim.

Por sua personalidade conflituosa, como a de Bolsonaro, de acordo com alguns analistas, o próprio Guedes contribuiu para complicar ainda mais a implementação de sua agenda liberal. Ao anunciar metas ambiciosas, que acabavam não sendo atingidas, e lançar “balões de ensaio” desmentidos pelo próprio presidente no dia seguinte ou até no mesmo dia, ele se tornou alvo de ironias nas rodas de economistas e ganhou o apelido de “ministro da semana que vem”.

Sua forma debochada de falar também gerou muito ruído, como no caso em que ele disse, ao comentar a alta do dólar, que havia uma “festa danada” quando a cotação da moeda americana estava artificialmente baixa e as empregadas domésticas iam para a Disney. O comentário teve péssima repercussão e deu margem à interpretação de que elas e os menos abonados de forma geral não tinham direito de viajar ao exterior, criando um solavanco prejudicial à implementação de sua agenda.

“Acredito que, apesar de todo o ruído político e do próprio impacto da pandemia, que trouxe maior intervenção estatal naquele momento difícil, a gente teve, sim, o avanço de uma agenda mais liberal e uma redução da participação do Estado na economia”, afirma Rafaela.

“Revogaço”

A grande questão agora é saber o que vai acontecer após a posse de Lula. Muitos analistas temem um “revogaço” das medidas liberalizantes implementadas ou apoiadas por Guedes no novo governo. Mas, ainda que a intenção de promover uma contrarreforma, manifestada por integrantes do Gabinete de Transição de Lula, transforme-se em tentativa concreta de mudança, a margem de manobra é relativamente pequena.

Continua após a publicidade

“Vai ser mais difícil voltar atrás agora, por mais que a esquerda queira. Vai querer voltar com imposto sindical? Vai ter que passar pelo Congresso. Vai querer acabar com autonomia do Banco Central? Vai ter que passar pelo Congresso. Vai querer acabar com o teto? Vai ter que passar pelo Congresso”, diz José Márcio de Camargo.

“Acredito que a sociedade, os empresários, vão ser muito resistentes a retrocessos”, reforça Rafaela. “O setor privado ocupou um espaço na economia que foi deixado pela menor intervenção do Estado, e eles não vão querer abrir mão disso agora.”