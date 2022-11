PEC da Transição contraria alertas feitos por Persio Arida

Publicidade

Na semana passada, Persio Arida, ex-presidente do BC, um dos criadores do Plano Real e membro da equipe de transição do governo Lula fez o alerta: o governo precisa evitar começar com uma política econômica percebida como desastrosa, para não correr o risco de repetir a crise deflagrada no Reino Unido pelo pacote fiscal da então primeira-ministra Liz Truss. Lá, o resultado acabou sendo a renúncia de Truss.

Mas a PEC da Transição apresentada na quarta-feira, 16, ao Congresso foi percebida exatamente como ‘desastrosa’. A avaliação de economistas é que a licença para gastos acima do teto, que pode chegar a algo como R$ 200 bilhões, deve provocar um aumento estrondoso na dívida pública e dificultar a tarefa do Banco Central de reduzir os juros, hoje em estratosféricos 13,75% ao ano.

Arida, como seus companheiros da equipe de transição André Lara Resende, Nelson Barbosa e Guilherme Mello, ficou de fora das discussões da PEC, o que foi considerado um equívoco por analistas econômicos.

Único dos membros do grupo de transição que tem falado publicamente, Arida já deixou claro que não vê nenhuma dicotomia em avançar na responsabilidade social e na responsabilidade fiscal ao mesmo tempo, embora as falas do presidente eleito Lula desde a semana passada apontem para uma dissociação entre as duas coisa.

Nesta quinta-feira, 17, no Egito, Lula voltou a criticar o teto de gastos. “Para cumprir teto fiscal, geralmente é preciso desmontar políticas sociais e não se mexe com o mercado financeiro. Vai aumentar o dólar e cair a Bolsa? Paciência”, disse.

Em evento do Lide na terça-feira, 15, em Nova York, Arida afirmou que as questões fiscais e sociais caminham juntas, e não são opostas. “Do ponto de vista substantivo, sabemos que responsabilidade fiscal e responsabilidade social vão juntas, elas não são separadas ou opostas”, afirmou. “É necessário avançar nos dois fronts, não vejo nenhuma oposição entre um e outro, pelo contrário: se avançar num front e não avançar no outro, mais cedo ou mais tarde vai ser incapaz de fazer qualquer avanço.”

Segundo ele, há inúmeros casos na América Latina, e mesmo no mundo desenvolvido, em que políticas sociais feitas sem responsabilidade fiscal geraram crise macroeconômica, que acabou inviabilizando as realizações sociais. Além disso, a adoção de uma política social sem fiscal “tira a base de sustentação das políticas macroeconômicas”, ponderou.

O economista disse ainda que o governo poderia avançar rumo à criação de uma “Lei de Responsabilidade Social” que unificasse os programas assistencialistas e criasse metas para o setor, mas não deveria vincular receitas a esses gastos. “Seria uma lei que teria metas, com um plano a longo prazo, e sistematizando indicadores; uma lei que seria pari passu com as nossas leis de responsabilidade fiscal”, disse.