‘URGENTE’: Veja meu minicurso para ser como André Janones nas redes sociais

Na verdade, não há nada urgente nesta coluna. Nem nos vídeos de André Janones. Mas dezenas deles começam com URGENTE no título, assim mesmo, em caixa alta.

Gosto de André Janones. Ele supera a lógica da ação coletiva de Olson: organiza o interesse dos desorganizados.

Dizem que toda carreira será digital. Vou, então, compartilhar o que aprendi nos vídeos de Janones. Quem é ele? O cara que ninguém conhecia há 5 anos que se elegeu deputado após sua exposição durante a greve dos caminhoneiros de 2018 (ele não é caminhoneiro).

Vale a pena olhar a experiência do deputado federal em mobilizar maiorias mudas Foto: Alex Silva/Estadão

Os milhões de seguidores continuaram crescendo, pela agenda do auxílio emergencial/Auxílio Brasil (ele não é o relator ou autor das propostas). Presidenciável, conquistou 2% das intenções de voto sem apoio de partidão, imprensa, emenda, financiador, igreja ou grupo de interesse. Agora, é importante apoio de Lula.

Esse é o meu minicurso Janones para mídias sociais:

1. Crie necessidade para o seu conteúdo. URGENTE é padrão nos vídeos de Janones. Receberam essa classificação as postagens sobre dias em que nada aconteceu. Como o dia em que o TCU não decidiu suspender o auxílio emergencial por falta de dinheiro. “VITÓRIA DO POVO!” para o dia em que a Câmara acabaria nem votando a extensão do auxílio emergencial para 2021 (essa inusitada live quebrou o recorde do Facebook). Há ainda a categoria URGENTE AO VIVO.

2. Venda seu peixe. Janones é o protagonista dos seus vídeos. Dá grande importância para a primeira pessoa em um Legislativo com quase 600 parlamentares, mesmo sem ser líder partidário e sendo da oposição. Chamou para si a PEC Emergencial: “auxílio aprovado no Senado! A partir de agora, é comigo!”. Quando Rodrigo Maia pautou o retorno do benefício para 2021, Janones celebrou: “a faixa que eu preguei lá na Câmara não foi em vão!”. O imbróglio urgente no TCU foi ele mesmo que analisou: “podem ficar tranquilos! Não tem nenhum risco de o auxílio ser cancelado!”.

3. Mostre o seu habitat. Janones não grava em estúdios, às vezes segura o próprio celular. Faz vídeos da própria mesa ou, como um turista, da porta de órgãos públicos – Congresso, STF, TCU.

Janones é o futuro da comunicação política? Em um momento em que as redes sociais mudam seus algoritmos para aumentar o engajamento, vale olhar para a experiência do deputado mineiro. Em especial, para a sua capacidade de mobilizar maiorias mudas. Entre exageros e tropeços – Janones propôs congelamento de preços na pandemia –, é essa capacidade o grande triunfo do parlamentar mais popular da internet.