No Brasil, uma eventual ‘loteria de prognósticos eleitorais’ poderia ser legalizada?

Segue a insatisfação com as pesquisas. Há mais números, mas não necessariamente maior clareza. Para além das críticas rasas e oportunistas, há os que genuinamente se frustram com os resultados divergentes entre institutos respeitados – ou os que se frustram por elas não revelarem movimentos de última hora do eleitorado. Há um instrumento melhor para antecipar o resultado das eleições? Alguns economistas defendem que sim, mas ele é ilegal: o mercado de previsões.

Primeiro, vale esclarecer o que não é mercado de previsões. Não se confunde com “previsões do mercado”, como quando sondagens são feitas com porta-vozes do mercado financeiro sobre suas visões. O mercado de previsões seria um mercado de eventos. Evento não do tipo “Farofa da Gkay”, mas evento na acepção estatística da palavra.

O mercado de previsões absorveria, assim, informações dispersas reunidas por milhares de pessoas. Foto: Dida Sampaio/Estadão

”O homem vai pousar na lua antes de 2025?” é um exemplo do mercado de eventos disponível na Kalshi, espécie de bolsa de previsões. A startup, fundada por uma brasileira, ganhou recentemente permissão para operar de uma equivalente americana da Comissão de Valores Mobiliários. Nesta e em outras perguntas, o investidor pode comprar o sim ou o não.

Nas eleições, então, as apostas seriam sobre qual candidato iria ganhar. Se o investidor acha que vê o que outros não estão vendo, tem oportunidade de ganhar dinheiro apostando – e esse movimento por sua vez ajusta o preço da aposta.

O mercado de previsões absorveria, assim, informações dispersas reunidas por milhares de pessoas. Naturalmente, isso inclui as próprias pesquisas eleitorais, mas sem se limitar a elas. A previsão “coletiva” se consolida no preço.

O economista Robin Hanson, da Universidade George Mason, elenca algumas vantagens desse mercado. Ele tenderia a resultar em prognósticos mais acertados, atualizaria informações com maior frequência e seria menos manipulável do que as alternativas. Por envolver dinheiro, haveria incentivo para opiniões efetivamente embasadas – a la “coloque seu dinheiro onde sua boca está”. Errar custa.

A permissão inédita dada a Kalshi faz com que ela não se sujeite aos limites de sites de aposta – em tese, ao reunir mais dinheiro e mais agentes, mais informação se refletiria nos preços. A startup, porém, ainda não pode atuar com eleições.

No Brasil, uma eventual “loteria de prognósticos eleitorais” poderia ser legalizada? O País não é exatamente vanguarda nesse tipo de mercado, mas, se a tendência seguir em países como os Estados Unidos, quem sabe a inovação venha parar aqui.