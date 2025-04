Opinião | Ilustríssimo Privilégio: como juízes criam seu paraíso fiscal para pagar menos Imposto de Renda

BRASÍLIA – É chegada a época da declaração do Imposto de Renda e, com ela, surge o debate das carreiras que pagam mais ou menos IR. No Ilustríssimo Privilégio desta semana, o colunista do Estadão Pedro Fernando Nery e o repórter Weslley Galzo explicam como a lógica dos penduricalhos criou um “paraíso fiscal” para alguns magistrados.

Enquanto um trabalhador da iniciativa privada com rendimento médio de R$ 30 mil paga cerca de R$ 7 mil em impostos, com uma alíquota efetiva de 22%, um magistrado com salário turbinado por “penduricalhos” pode pagar à Receita Federal apenas 7%, explica Pedro Fernando Nery.

Um telefone com a logo da Receita Federal. Foto: Rafael de Matos Carvalho/Adobe Stock

PUBLICIDADE O teto remuneratório, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), não inclui pagamentos de caráter indenizatórios. Por isso, a principal forma de ganhar mais que os ministros do STF, no setor público, é ganhando indenizações – o que conecta a discussão sobre penduricalhos ao debate sobre o Imposto de Renda. As indenizações não precisam pagar nenhum imposto, pois são meramente um reembolso ao trabalhador. Se os penduricalhos são fundamentalmente indenizações e se indenizações são reembolsos, os penduricalhos não pagam imposto.

Siga Pedro Fernando Nery no Estadão

Publicidade