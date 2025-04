Opinião | Como seria o Dia da Libertação se Donald Trump fosse brasileiro

O Dia da Libertação jamais aconteceria no Brasil. É impensável que um governante brasileiro tenha tanto poder para anunciar sozinho qualquer coisa de impacto.

PUBLICIDADE Suponha que Trump fosse presidente aqui e anunciasse um tarifaço. Em horas, o juiz da Vara Federal de Nivaldolândia suspenderia em todo o País a taxação de fertilizantes, a pedido dos produtores goianos. Outras liminares na primeira instância se seguiriam. Direito adquirido a nível tarifário ou dignidade da pessoa humana consumidora seriam argumentos evocados por empresários que precisam da importação de matéria-prima e equipamentos – embora estivessem contentes com a proteção que as tarifas lhes conferem contra competição no mercado de seus produtos finais. Isente o que eu compro, tarife o que eu vendo é um mote possível para várias associações de industriais brasileiros. Francamente, o exercício é um pouco inútil, porque a taxas apocalípticas impostas por Trump já são realidade há décadas no Brasil para muitos produtos.

Foto: Mark Schiefelbein/AP

Mas vamos continuar. O risco de queda nas importações gera revolta de despachantes aduaneiros, que levam o tarifaço aos tribunais superiores. Depois de 25 anos do Dia da Libertação, a decisão definitiva vai sair: o tarifaço foi inconstitucional, e os importadores e consumidores deverão ser indenizados.

O governo não tem dinheiro pra pagar. A bagunça terminaria em precatórios, comprados por um investidor arrojado de uma nova instituição, um banco lá de Araxá – o banco Termas.

E os esforços de Elon Musk de racionalização dos gastos públicos, no famigerado Doge? O Doge brasileiro ia avaliar servidores e demitir os de mau desempenho, mas eles seriam reintegrados pois o Doge precisaria de lei complementar pra fazer isso, e a que o FHC enviou nos anos 90 ainda não foi aprovada. O Doge tenta então realocar os servidores para onde eles são mais necessários, mas o juiz de Nivaldolândia decide que isso é desvio de função.

O Doge passaria então a maior parte do tempo brigando por atribuições com Doges que já existem – o ministério da gestão e da inovação, o tribunal de contas, a IFI, o MP, o CMAP. Prefeitos criam seus Doges, mas indicam para a missão suas próprias esposas.

A Assedoge, associação de servidores do Doge, conquista o direito à equiparação com outras carreiras. Eles passam a vender o horário de almoço para ganhar indenizações acima do teto salarial, mas já não têm com o que gastar. A corretora indica comprar mais CDBs do Banco Termas.