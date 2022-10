Período eleitoral é oportuno para aprimorar políticas públicas de governança; leia o artigo

O período eleitoral representa uma oportunidade de avaliar planos de governo, discuti-los e aprimorá-los, mas sem perder de vista que essas devem ser iniciativas contínuas e que representem o início de um diálogo em prol de uma administração pública eficiente e de uma sociedade melhor.

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) encaminhou aos candidatos à Presidência da República e a membros do Congresso Nacional uma agenda para fomentar o ambiente de negócios sadio, valorizar empresas estatais e órgãos reguladores, reforçar o compromisso com o combate à emergência climática e incentivar uma administração pública inovadora e inclusiva. O documento foi organizado em sete macrotemas.

O primeiro item refere-se às boas práticas de governança corporativa para melhoria do ambiente de negócios. Inclui o respeito ao Estado Democrático de Direito e às instituições.

O segundo ponto alerta para o aprimoramento das práticas de governança das empresas estatais, sobretudo preservando e respeitando os avanços contidos na Lei n.º 13.303/2016, que as regula.

O terceiro macrotema trata da emergência climática, abrangendo o compromisso com a transição à economia de baixo carbono e contemplando as perspectivas social e ambiental. Isso passa pelo respeito aos compromissos do País no âmbito da COP-26, inclusive por meio da aprovação de lei sobre desmatamento ilegal zero, estruturação do mercado de carbono e proteção e respeito aos povos originários.

A agenda também propõe o fortalecimento da integridade e combate à corrupção, quarto macrotema, por meio do cumprimento pleno da Lei n.º 12.846/2013 e uma forte cultura de transparência e probidade.

Além de destacar a importância de fortalecer a atratividade do mercado de capitais, por meio de mais investimentos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e preenchimento dos atuais cargos vagos na autarquia por concursos públicos, quinto macrotema.

Outro item diz respeito à promoção da ciência, tecnologia e inovação, com uma nova política para o setor e garantia de que o orçamento público para a área seja executado na sua totalidade.

O sétimo macrotema aborda o fomento à cultura de diversidade, inclusão e equidade, indicando principalmente a criação de um programa específico e promoção desses princípios na composição dos cargos de liderança dos Ministérios e órgãos da administração pública direta e autárquica.

Nossa expectativa é de que as medidas sugeridas, alinhadas aos mais avançados preceitos globais, sejam possíveis caminhos para uma sociedade cada vez mais consciente, ativa e sustentável. / DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (IBGC)