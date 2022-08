91% dos empresários brasileiros preferem democracia como sistema de governo, diz pesquisa

Estudo divulgado nesta terça-feira, 9, aponta que 91% dos empresários brasileiros concordam que a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. A pesquisa Valores Democráticos no Empresariado Brasileiro ouviu 417 pessoas do setor empresarial.

O levantamento foi realizado pela Fundação Tide Setubal e pelo Instituto Sivis e tem como objetivo revelar o grau do setor empresarial com a democracia, bem como mostrar os principais valores, atitudes e comportamentos políticos dos empresários.

O estudo envolveu 417 empresários brasileiros entre os dias 20 de maio e 8 de julho. A amostragem utilizada seguiu a proporção de três variáveis-chave para caracterização das empresas: região do País (Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste + Norte), setor (serviço, comércio e indústria) e tamanho (pequena, média e grande).

Mariana Almeida, economista e superintendente da Fundação, diz que o programa para defesa da democracia foi criado há dois anos, mas ainda não tinha observado o empresariado brasileiro. “Nós queremos saber como estão esses valores democráticos no empresariado.”

Mariana Almeida, economista e superintendente da Fundação, diz que Bolsonaro vem atacando os eixos da democracia Foto: Alan Santos/PR

De acordo com os dados, 98% dos entrevistados avaliam que é importante haver eleições livres e justas no País para que eles e seus negócios prosperem. Para a economista, esse dado traz força e valor ao sistema eleitoral. “De alguma maneira, o presidente da República [Jair Bolsonaro] vem atacando os eixos da democracia, como o sistema eleitoral”, afirma. “Eu vejo que o estudo traz uma coisa importante, que é o valor das eleições. A maioria acredita que precisa ter eleições. Não ter não está em questão. Quando vem um ataque, a gente vê [nessa pesquisa] que o empresariado quer que se resolva.”

Questionados sobre a existência de divergências políticas, 83,7% consideram “aceitável” ou “muito aceitável”. Com relação à mudança de opinião, 74,1% dos empresários estão “dispostos” ou “muito dispostos” quando confrontados com argumentos convincentes em um debate com adversários políticos. “Querer a democracia e querer eleições significa aceitar a divergência política”, afirma a superintendente da Fundação.

Problemas sociais e mídia

Em relação à participação do empresariado na solução de problemas sociais do País, 81,5% concordam totalmente ou em parte que também são responsáveis pela mudança do cenário.

Os empresários também foram questionados se, “em tempos difíceis, a mídia não deveria divulgar notícias que prejudiquem o governo ou os políticos que estiverem tentando melhorar a situação do país, mesmo que tais notícias sejam verdadeiras”. A resposta de 65,1%, é de que há discordância em parte ou totalmente da afirmação.

Levando em consideração a aprovação, na Câmara dos Deputados, do projeto de lei que proíbe saídas temporárias de presos, 79,6% dos empresários concordam totalmente ou em parte com a noção de que pessoas aprisionadas também são merecedoras de respeito e dignidade. Ainda nesse contexto, 82,5% da amostra concordou (totalmente ou em parte) que “ninguém deve ser sujeito à tortura, independentemente das circunstâncias”.