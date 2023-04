Volume de serviços prestados sobe 1,1% em fevereiro ante janeiro

RIO - Impulsionado pelos segmentos de transportes e de informação e comunicação, o setor de serviços surpreendeu positivamente em fevereiro. O volume de serviços prestados subiu 1,1% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quinta-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado de fevereiro ficou perto do teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, que previam desde uma queda de 1% a uma alta de 1,2%. A mediana era positiva em 0,5%.

“Em parte, é uma recuperação relacionada ao fraco desempenho de janeiro, mas também denota o setor relativamente aquecido no País, pois é muito ligado ao mercado de trabalho, que segue aquecido em níveis históricos”, avaliou o economista Rafael Rondinelli, do Banco Modal.

Com o resultado, os cálculos preliminares de acompanhamento da atividade econômica da XP Investimentos apontaram para um crescimento de 0,95% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto trimestre de 2022, ante uma alta de 0,8% prevista anteriormente.

Na comparação anual, o volume de serviços prestados cresceu 5,4% em fevereiro de 2023, descontado a inflação. Foto: Felipe Rau/Estadão

“Nossa estimativa para o crescimento do PIB em 2023, atualmente em 1%, está ligeiramente inclinada para cima”, observou Rodolfo Margato, economista da XP Investimentos, em relatório.

O avanço no setor de serviços em fevereiro mostra que a queda registrada em janeiro foi pontual, e não um movimento de reversão de tendência positiva, afirmou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE. A expansão de fevereiro elimina apenas parte da perda de 3,0% registrada no mês anterior. No entanto, em dezembro de 2022, o volume de serviços prestados no País tinha alcançado novo recorde na série histórica iniciada em 2011.

“Ainda que a gente perceba nos dois primeiros meses de 2023 um saldo negativo ante dezembro de 2022, a gente está comparando com um período que foi o ponto mais alto da série”, frisou Lobo. “Houve aumento no volume de serviços (em fevereiro), com disseminação de taxas positivas entre as atividades pesquisadas.”

Três das cinco atividades de serviços registraram avanços na passagem de janeiro para fevereiro. O destaque foi a alta de 2,3% no setor de transportes. Os demais avanços ocorreram nos serviços de informação e comunicação (1,6%) e nos outros serviços (0,7%). Na direção oposta, houve recuos em serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,0%) e serviços prestados às famílias (-0,7%).

“Os pilares que explicam o dinamismo estão dados. Os serviços de tecnologia da informação seguem tendo demanda recorrente, e transporte de cargas também segue tendo dinamismo próprio. Esses dois setores nos dão confiança para que a gente não diga que haja movimento de inflexão”, apontou Lobo.

O setor de serviços operava em fevereiro apenas 2,0% abaixo do pico registrado em dezembro de 2022. Os transportes funcionavam em patamar 2,2% aquém do recorde visto também em dezembro de 2022, e os serviços de informação e comunicação operavam 0,5% aquém do recorde de outubro de 2022.

Os dois setores, especialmente os segmentos de transporte de cargas e de tecnologia da informação, seguem impulsionando o volume de serviços prestados no País como um todo, disse Lobo. Enquanto a pandemia mudou a realidade dos negócios e exigiu que empresas demandassem mais serviços de tecnologia da informação para oferecer seus produtos e serviços, o transporte de cargas se mantém aquecido pelo movimento do comércio eletrônico, agronegócio e setor industrial.

“Essa demanda das empresas segue funcionando como motor do setor de serviços”, afirmou o pesquisador do IBGE.

Já os Serviços prestados às famílias estavam 12,3% abaixo do pico de maio de 2014, enquanto os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 15,3% aquém do ápice de março de 2012. O segmento de Outros serviços estava 11,5% abaixo do auge de janeiro de 2012.

Rodrigo Lobo pondera que o peso dos serviços prestados às famílias na Pesquisa Mensal de Serviços é pequeno, apenas 8,24%, ante uma fatia de 23,46% de informação e comunicação e de 36,40% de transportes, por exemplo.

“Os serviços prestados às famílias nunca foram motor do setor de serviços”, declarou Lobo, frisando que a maior parte da pesquisa é composta por serviços prestados a empresas. “(Os serviços prestados às famílias) Não têm dinamismo próprio para que aumente de forma decisiva sua influência no indicador global.”

O setor de serviços funcionava em fevereiro em patamar 11,5% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. No entanto, os serviços prestados às famílias ainda estavam 4,2% abaixo. Todos os demais segmentos operavam acima do nível pré-pandemia de covid-19: transportes, 21,2% acima; informação e comunicação, 18,2% acima; outros serviços, 1,8% além; e serviços profissionais e administrativos, 6,9% acima.

Para uma recuperação mais contundente dos serviços prestados às famílias, seria necessário um “aumento da renda disponível, maior nível de emprego e inflação mais controlada”, enumerou Lobo.

Na comparação com fevereiro de 2022, o volume do setor de serviços prestados no País teve uma alta de 5,4% em fevereiro de 2023, a 24ª taxa positiva consecutiva. Embora o avanço tenha sido mais brando que em meses anteriores, todas as cinco atividades de serviços registraram expansão. Segundo Lobo, a base de comparação elevada explica a perda de fôlego na magnitude de expansão do setor.

“Não é crescimento em cima de base deprimida. É crescimento em cima de uma base elevada”, concluiu. (Colaborou Italo Bertão Filho)