O segundo lugar na lista também é ocupado por um indiano, Gautam Adani, com US$ 69,8 bilhões (R$ 403 milhões), US$ 11,3 bilhões (R$ 65,2 bilhões) a menos do que ele reunia de patrimônio no dia 13 de outubro deste ano, US$ 81,1 bilhões (R$ 468,2 bilhões).

E não foi apenas a fortuna deles que encolheu. No conjunto, as 10 pessoas mais ricas da Ásia contavam com US$ 618,9 bilhões (R$ 3,57 trilhões) no dia 13 de outubro, e agora elas têm US$ 514,4 bilhões (R$ 2,97 trilhões) - uma queda de 16,88%.