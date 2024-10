A história do empresário no País começa em 1979, quando se juntou ao também americano Gregory Ryan para trazer a rede de fast food americana McDonald’s. Ele permaneceu à frente da franquia por quase duas décadas. Em 1996, Rodenbeck, em um novo movimento empreendedor no setor de alimentação, formou parceria com Salim Maroun e Giancarlo Zanolini que culminou na vinda da rede de restaurantes Outback Steakhouse.

Em 2006, com a esposa Maria Luísa, o empresário liderou a vinda para o País da rede de cafeterias Starbucks. Maria Luísa, que era diretoria executiva da franquia, faleceu em 2007 em decorrência de um acidente de automóvel no Rio de Janeiro, aos 49 anos de idade, pouco tempo depois de retornar com o marido de uma viagem à Austrália.