Petlove: compras programadas de ração e planos de saúde turbinam ganhos da empresa

A compra online e recorrente de produtos básicos para animais de estimação, como ração e itens de higiene, foi o motor do crescimento da receita da Petlove em 2022. No ano passado, a companhia, que nasceu no mundo digital em 1999 e hoje tem também nove lojas físicas, vendeu R$ 1,1 bilhão e avançou 38% sobre 2021 (R$ 800 milhões). A perspectiva para este ano é repetir a dose. Isto é, crescer 36% e somar vendas de R$ 1,5 bilhão.

“A compra de itens recorrentes é a grande fortaleza e acelerou muito a Petlove”, afirma a CEO da empresa Talita Lacerda. A executiva observa que o pano de fundo para romper a marca de R$ 1 bilhão em vendas é que o mercado de produtos para pets é muito resiliente devido à ligação emocional que há entre o tutor e o animal. Mesmo em períodos de baixo crescimento da economia, como foi o ano passado, ninguém deixa de alimentar os pets.

Talita Lacerda, CEO da Petlove, diz que loja física tem grande potencial de crescimento

No caso da empresa, a executiva argumenta que, pelo fato de ser nativa digital, a marca é muito reconhecida pelos preços acessíveis na venda de grandes embalagens, cuja logística é mais fácil no mundo online.

Batizado de Repet, a companhia criou um programa no qual o cliente, a cada compra, não precisa entrar no site e selecionar os itens que deseja. Nesse programa, ele escolhe os produtos, a frequência de entregas e consegue descontos. Essa modalidade já representa 85% de vendas online da companhia e os produtos mais comercializados são básicos: ração e itens de higiene.

Mas a perspectiva é que a venda de serviços, como planos de saúde, banho e tosa, avance. “Este ano, o principal crescimento virá do plano de saúde”, prevê Talita. A companhia espera aumento de 200%. No ano passado, segmento de saúde avançou 110% ante 2021. A área já responde por quase de 20% dos negócios da holding.

Outro ponto favorável ao desempenho de 2022 foi o investimento na automação dos Centros de Distribuição (CD) para agilizar as entregas. São quatro grandes CDs em operação no País e cinco mini CDs. Talita conta que desde o ano passado a empresa passou a ter a sua própria transportadora, responsável por um pouco mais da metade das entregas. O objetivo é reduzir prazo de entrega e fidelizar os clientes. “Um dos motores deste ano é a transportadora.”

Petshop de bairro

Em meados de 2022, a empresa estreou com pequenas lojas físicas de bairro. Com isso, quer se aproximar dos clientes na prestação de serviços e completar a jornada de compras que começa no mundo online.

Hoje tem nove lojas em funcionamento em bairros da capital paulista, nas cidades de Santos e Santo André. A décima loja será na rua Oscar Freire, nos Jardins, e está prevista para este semestre.

O projeto de lojas físicas consumiu mais de R$ 40 milhões. Talita observa que a venda digital é a maior parte do negócio da empresa. “As lojas físicas estão maturando, mas o potencial de crescimento é muito grande.”